Путин обсудил Арктику и Афганистан с президентом Финляндии

Хельсинки, 17 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте ситуацию в Афганистане, Арктику и европейскую безопасность.

Канцелярия финского лидера проинформировала, что во время телефонных переговоров главы государств обсудили не только развитие двустороннего сотрудничества, но и стратегическую автономию ЕС, обстановку в Афганистане, арктические инициативы и безопасность Европы.

Во время разговора президенты также затронули тему возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.

Как стало известно ранее, Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября. Прием желающих будет проходить по предварительной записи.