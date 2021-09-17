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Путин обсудил Арктику и Афганистан с президентом Финляндии

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 16:07
Политика
Путин обсудил Арктику и Афганистан с президентом Финляндии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Хельсинки, 17 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте ситуацию в Афганистане, Арктику и европейскую безопасность.

Канцелярия финского лидера проинформировала, что во время телефонных переговоров главы государств обсудили не только развитие двустороннего сотрудничества, но и стратегическую автономию ЕС, обстановку в Афганистане, арктические инициативы и безопасность Европы.

Во время разговора президенты также затронули тему возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.

Как стало известно ранее, Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября. Прием желающих будет проходить по предварительной записи.

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