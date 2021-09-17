Дипломатический тупик США приводит к необходимости переговоров с Россией

Виктория Нуланд, замгоссекретаря США, может в ближайшие несколько месяцев посетить Россию с официальным визитом. Предварительно речь идет о ноябре. Хотя, как отмечают источники в российских государственных структурах, хоть обсуждение встречи и ведется, но конкретные даты пока не оговорены.

Интересен здесь состав российских представителей, которые будут вести переговоры с Нуланд, если это мероприятие все же состоится. Российские медиа называют, помимо заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отвечающего за отношения с США, еще и Андрея Руденко, заместителя главы МИД, в фокусе внимания которого страны постсоветского пространства, включая Украину. А также Дмитрия Козака, который курирует то же пространство, но уже от администрации президента. Сама Нуланд, стоит напомнить, тоже имеет к Украине самое непосредственное отношение, как и к майдану, произошедшему в этой стране в 2014 году. И отсюда можно предположить, что так или иначе тема Украины на этой встрече прозвучит.

Самый важный вопрос во всем этом — действительно ли США начнут системно менять отношения с Россией, в том числе по украинскому вопросу, и зачем им это делать?

Дипломатический «клинч»

Что касается причин, то они действительно есть. Дело в том, что сейчас США, как это ни парадоксально звучит, заходят в определенный дипломатический тупик. И здесь нужно вспомнить ту внешнеполитическую конфигурацию, которую старается продвигать Америка под руководством Байдена, и что из этого получается.

С одной стороны, это политическое и военное возвращение в Европу. В том числе и по линии НАТО. В связи с этим несколько месяцев назад была организована встреча министров обороны США и Германии. В рамках этой встречи, стоит напомнить, высокие стороны даже договорились о «Северном потоке — 2», который до того в американских официальных документах фигурировал не иначе как «угроза энергетической безопасности Европы». Теперь тоже угроза, но уже не такая глобальная. По крайней мере не настолько, чтобы российский трубопровод не дать построить и запустить в эксплуатацию.

При этом параллельно США расширяют численность своего военного контингента в Европе, обещают Украине поддержку в энергетических проектах (правда, оплачивать это все будет Германия) и выделяют все той же Украине несколько десятков миллионов долларов в рамках помощи по укреплению обороны. Тут же на российских границах с участием Украины проходят несколько учений типа Sea Breeze и Europe Defender.

Федеральное агентство новостей /

Казалось бы, чистая дипломатическая победа и следование американской стратегии, в которой Россия называется «главной угрозой для Америки» после или наравне с Китаем. Пресловутое «возвращение в Европу», расширение по линии военного сотрудничества…

Но тут случается Афганистан. А точнее — вывод американского военного контингента из этой страны, после чего власть в стране за считанные дни берут талибы.

Это порождает целый каскад событий, крайне неприятных для США. Во-первых, в европейских политических кругах начинается паника. Дело в том, что в Европе не просто не оправились, а не очень понимают, что делать с миграционным кризисом 2015–2016 годов, случившийся от наплыва беженцев из Ливии, Сирии, Египта и других стран, которые задела «арабская весна». А теперь здравствуйте — еще и афганцы.

Но что важнее — Европа начинает испытывать недоверие по отношению к США как к военному союзнику. То есть раньше было понятно, что если Америка куда-то вводит войска, то сидит там до победного конца, пока страна, которая подверглась западному «миротворчеству», не перестанет представлять угрозу для кого бы то ни было.

А вот с Афганистаном так не получилось. И это было воспринято руководством ряда европейских государств не только как прецедент, но и как руководство к действию. Сразу несколько немецких политиков начинают говорить, что Европе неплохо бы озаботиться собственным военным альянсом, параллельным НАТО, где США не фигурировали бы в руководстве. А то и не параллельным, а безальтернативным. Эти высказывания подхватывает Франция и выносит их в максимально публичное поле через Le Figaro, что Америке уж совсем не нравится.

Восток — дело проблематичное

Но параллельно с ситуацией в Европе развиваются события и на восточном направлении. И тоже крайне неприятные для Америки. Дело в том, что главным выгодополучателем от ухода американцев из Афганистана становится Китай. У него многолетние контракты с этой страной на разработку полезных ископаемых, а также планы на развитие глобальной транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс — один путь», в том числе через Афганистан. Китай, стоит напомнить, воспринимается американским руководством как угроза равная, а то и превышающая российскую.

И это, в общем-то, тоже все знают. Поэтому все те же европейские политические элиты начинают полагать, что Америка не просто проиграла в Афганистане — она проиграла Китаю.

Федеральное агентство новостей /

Понятно, что США нужно продемонстрировать «граду и миру», что они еще в силе, своих «главных врагов» сдерживают и вообще — главная держава на планете, которая еще может о-го-го! В рамках этого самого «о-го-го!» организуется тройственный альянс AUKUS между США, Британией и Австралией.

И не просто организуется, а сразу приступает к наращиванию вооружений по восточному, а именно индо-тихоокеанскому, направлению для «сдерживания КНР». Анонсируется строительство атомного подводного флота для Австралии: за 18 месяцев — восемь атомных субмарин. У той же Британии, например, их пока только четыре, три строится и на одну заключен контракт.

И вот с контрактами тоже все получается «не слава Богу». Поскольку Австралия в рамках этой новой инициативы разрывает договор на 66 миллиардов долларов о строительстве обычных, не атомных, подводных лодок с Францией. Той самой, которая публично заявила о необходимости обеспечения европейской безопасности сугубо европейскими силами. Без Америки.

«Мсье! Je ne mange pas six jours»

И во Франции всю эту историю понимают вполне однозначно. Поэтому официальный Париж моментально отменяет проведение совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения. Как пишет The New York Times, «в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами». Более того, французские эксперты внезапно вспомнили про англосаксонский шовинизм. Так, исследователь из парижского научного центра Sciences Po Николь Бахаран заявила NYT:

«Чтобы противостоять Китаю, Соединенные Штаты, похоже, выбрали другой союз, при котором англосаксонский мир отделен от Франции».

И все это действительно похоже на какой-то «дипломатический клинч». С одной стороны, Штаты пытаются устроить «перезагрузку с Европой», но в итоге рушат отношения с Францией. С другой — пытаются показать, что они до сих пор «глобальный миротворец», но в итоге вызывают недоверие со стороны партнеров. Вместо «грандиозных побед» в Азии имеет место отступление из Афганистана. В противостоянии с Россией США также отступают уже под натиском Германии и оставляют в покое «СП-2».

В этом смысле, кажется, «досталось» даже Украине, которая, судя по всему, могла получить от США систему ПРО «Железный купол», но в последний момент спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что ей «ничего не известно» о подобных решениях со стороны официального Вашингтона.

Ньюинформ / pixabay.com

Заигрывания с Россией

Сейчас есть мнение, что американские политики будут вынуждены договариваться с Россией. Поскольку понятно, что Китай в ответ на атомный подводный флот Австралии предпримет ответные меры. Не только военного, но и экономического и политического характера.

В общем, у США в силу их «многовекторной дипломатии» в последнее время появилось как-то уж слишком много «врагов», которые еще и заключили стратегические союзные договоры в сфере экономики и политики. Это про ШОС, например, и про БРИКС. А если точнее — про геополитическое партнерство РФ и КНР.

Из этого дуэта у Америки, как и было сказано выше, явно не получится договориться с Китаем. В силу возникновения все того же AUKUS. А вот с Россией попробовать можно. Тем более американское общественное мнение на этот счет стали готовить заранее. Например, со страниц издания The American Conservative звучат слова о том, что США «срочно требуется корректировка курса, и она должна начинаться с гораздо менее агрессивной политики по отношению к России».

При этом, что интересно, редакция «Американского консерватора» — это не совсем консерваторы, а, скорее, либертарианцы, которые не питают особой любви к Республиканской партии. В 2006-м, например, они призывали голосовать за демократов.

Хотя издание работает для аудитории, которую можно назвать умеренно-консервативной частью американского обществ, к какой бы партии она ни тяготела.

Фактически посыл The American Conservative рассчитан на то, чтобы американское общество в целом адекватно восприняло снижение напряженности в отношениях с Россией. И хотя бы эти переговоры не записало Байдену в копилку поражений. Ну а далее вполне логично появляется информация о возможном визите Виктории Нуланд в нашу страну.

И здесь возникают вопросы: о чем будут эти переговоры и что мы можем получить от США, которые сейчас пребывают в весьма «интересном» положении по отношению к Азии вообще и к Китаю (и даже к Европе) в частности. Судя по составу участников возможного мероприятия, определенные изменения в отношениях Вашингтона и Киева вполне могут произойти. Впрочем, стоит повториться: пока не назначено даже точной даты визита Нуланд в Москву, а потому прогнозировать что-то рано.