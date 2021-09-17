В Сальвадоре продолжаются протесты против биткоина

Сан-Сальвадор, 17 сентября. Тысячи человек вышли на улицы Сальвадора в знак протеста против политики президента Найиба Букеле. Об этом сообщает агентство La Prensa Grafica.

El Salvador | Ciudadanos que se oponen a la "bitcoinización" de la economía se han concentrado en la plaza Salvador del Mundo en San Salvador. Foto LPG/Julio Umaña. Más sobre la jornada de protestas en https://t.co/urY8Yg4l3L pic.twitter.com/uY6yDhSoYJ — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 7, 2021

В день 200-летия независимости Центральной Америки граждане Сальвадора организовали массовые мирные демонстрации, чтобы выразить недовольство решениями главы государства, занявшего пост в 2019 году. В частности, участники раскритиковали закон о принятии биткоина в качестве официального платежного средства. Протестующие осудили введение криптовалюты и обвинили Букеле в авторитаризме. Манифестация, созванная за несколько дней в социальных сетях, началась в трех разных районах Сан-Сальвадора и закончилась на центральной площади Франсиско Морасан.

#Marchas15S | Algunas de las consignas que manifestantes presentan este día en las protestas de San Salvador. Fotos LPG/Mercedes Arias. pic.twitter.com/0H4XTURVXD — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 15, 2021

Среди демонстрантов были оппозиционные политики, врачи, адвокаты, судьи, сельскохозяйственные работники, активисты, ветераны войны, представители коренных народов, студенты, а также социальные группы. По некоторым подсчетам, в протестах приняли участие 4500 человек.

200 Aniversario de Independencia de Centroamérica.



¡Viva N I C A R A G U A! ????????????????????????#2021SoberaniaEnMiTierra #PatriaBenditaYLibre pic.twitter.com/KtEYKheLjW — Redvolución (@RedVolucion1979) September 15, 2021

Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Нет переизбранию президента, нет биткоину, нет милитаризации, нет диктатуре!», «Конец притеснениям журналистов!».

«Важно положить конец тому, что происходит. Действия правительства эгоистичны и авторитарны», — заявила одна из протестующих Дора Ривера.

В ходе манифестаций неизвестные лица в капюшонах подожгли мотоцикл. Кроме того, две женщины в масках повредили, а затем спалили один из банкоматов, установленных для биткоина.

Принятие биткоина

7 сентября 2021 года закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства вступил в силу в Сальвадоре. Маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей криптовалюту на официальном уровне. Это решение вызвало волну критику со стороны граждан и международного сообщества. Однако это неединственная причина, которая привела к протестам.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman / Федеральное агентство новостей

В мае правительство Букеле сместило с должности двух членов Верховного суда в рамках реформы Законодательной ассамблеи. В ответ США и международные правозащитные организации раскритиковали решение президента. Многие граждане Сальвадора считают, что его действия направлены на подрыв демократических устоев, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

Несмотря на все это, недавний опрос общественного мнения La Prensa Gráfica показал, что 85,7% респондентов одобряют политику Найиба Букеле