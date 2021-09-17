Госдеп США одобрил оборонную сделку с Саудовской Аравией на сумму 500 млн долларов

Вашингтон, 17 сентября. Государственный департамент США предварительно одобрил и направил на утверждение в Конгресс соглашение с Саудовской Аравией на техническое обслуживание парка американских боевых вертолетов, находящихся на вооружении королевства.

Стоимость контракта оценивается приблизительно в 500 млн долларов, его действие также будет распространяться на ожидаемые поставки Эр-Рияду партии вертолетов CH-47D Chinook. На данный момент не разглашается, какая компания будет заниматься выполнением оговоренных в соглашении работ.

US State Department approves potential agreement covering up to $500 million in military support services for Saudi Arabia pic.twitter.com/AqFj7EVghm — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 17, 2021

«Ожидаемая сделка поддержит внешнеполитические интересы США и способствует достижению целей национальной безопасности, а также поможет укрепить обороноспособность дружественной страны, которая продолжает играть значимую роль в обеспечении стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Конгресс обязан рассмотреть запрос Госдепа в течение одного месяца и дать ответ. В случае подписания документа это будет первой крупной сделкой в военной сфере между двумя странами с тех пор, как Джо Байден занял пост президента Соединенных Штатов в начале этого года. Вскоре после его инаугурации новое Правительство США приостановило поставки вооружения Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, которые незадолго до этого были одобрены Дональдом Трампом.

Федеральное агентство новостей /

В рамках контракта предполагалась продажа 50 истребителей F-35 Абу-Даби и крупной партии высокоточных боеприпасов Эр-Рияду. Причиной заморозки соглашения администрация президента назвала нарушения прав человека в указанных аравийских государствах, а также их активное вмешательство в йеменский конфликт. Вашингтон заявил, что перед осуществлением поставок должен убедиться в том, что наступательное вооружение не будет использовано против республики, официально отказавшись от поддержки военной кампании арабской коалиции в Йемене.

Great news!! US President Biden has imposed a freeze on US arms sales to Saudi Arabia & UAE. These serial abusers of human rights have used US arms against Yemeni civilians - including an MK82 bomb, made in Maryland, dropped on a school bus in Aug 2018. https://t.co/QBFigsBigp — Simon Adams (@SAdamsR2P) January 27, 2021

Несмотря на то, что многие политики-демократы поддержали это решение, ряд экспертов отметил, что практика отмены соглашений предыдущей администрации после прихода к власти новой является привычным делом для США. В итоге большая часть подобных контрактов завершается согласно их условиям.

Помимо этого, Эр-Рияд, как и Абу-Даби, является военным союзником Вашингтона в ближневосточном регионе — на территориях этих государств находятся крупные военные базы США, и оба они являются крупными импортерами американского вооружения. Поэтому руководство Соединенных Штатов вряд ли действительно станет отказываться от очередного договора в ущерб своей экономике и отношениям с дружественной страной.