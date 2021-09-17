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Бастрыкин заслушал предложения о повышении уровня кибербезопасности детей
Общество
Бастрыкин заслушал предложения о повышении уровня кибербезопасности детей
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 17 сентября. Председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул важность обеспечения защиты детей. Он потребовал от подчиненных изложить предложения по Концепции информационной безопасности детей.

Отметим, что сейчас ведется работа по обновлению проекта данного документа. Следователи принимают активное участие в выработке превентивных мер.

В СК констатировали, что несовершеннолетних окружает масса информации, в том числе, распространяемая через Сеть. В последнее время дети стали чаще страдать от игровой зависимости и травли в Интернете. Правоохранители намерены выработать эффективный механизм защиты юных граждан, при этом, не лишая их доступа к информации для личностного развития.

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