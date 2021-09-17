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Сухой воздух и шум в самолете делают томатный сок вкуснее
Наука
Сухой воздух и шум в самолете делают томатный сок вкуснее
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Изменение вкуса продуктов на высоте десять тысяч метров объяснили эксперты. Отмечено, что томатный сок в самолете становится вкуснее.

Вкусовые рецепторы на большой высоте работают по-другому, под влиянием давления привычная еда становится пресной. На работу обонятельных органов влияет, помимо давления, сухой воздух в салоне. Именно поэтому томатный сок на большой высоте кажется вкуснее, он воспринимается как сладко-фруктовый. Исследование опубликовано в журнале Southern Living.

Ученые Корнеллского университета назвали другую причину изменения вкуса томатного сока в самолете, пишет интернет-издание Planet Today. Шум в салоне воздушного судна усиливает характерный вкус помидоров, заявили эксперты, проведя исследование на добровольцах.

Томатный сок полезен при борьбе с «плохим» холестерином и тромбозами. Помидоры или сок из плодов снижают уровень тромбоцитов, в состав овоща входят полезные для сердечно-сосудистой системы компоненты.

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