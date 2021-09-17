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«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
Весь мир
«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
Федеральное агентство новостей  / 

После недавней отставки бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который стал очередной жертвой «культуры отмены» в США, политическая жизнь региона продолжает оставаться под пристальным вниманием американской прессы.

Куомо после обвинений в сексуальных домогательствах, превышении должностных полномочий и занижении данных о погибших от коронавируса сменила Кэти Хокул, ранее занимавшая вторую по значимости должность в администрации штата. Прогрессивная общественность, которая в Нью-Йорке обладает особым авторитетом, оказалась полностью удовлетворена — на высокий государственный пост была назначена женщина. Демократические СМИ тоже ликовали: одна за другой были публиковались статьи, превозносящие Хокул. Стартовала полноценная информационная кампания, чтобы убедить ньюйоркцев в том, что Кэти Хокул – политик, в котором штат нуждался всегда.

А вот независимые СМИ не разделяли оптимизма своих коллег: существуют основания полагать, что новоиспеченный губернатор ничем не отличается от своего предшественника.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как изменится социально-политическая жизнь штата Нью-Йорк при новом губернаторе Кэти Хокул.

«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
Федеральное агентство новостей  / 

Кто такая Кэти Хокул?

Кэти Хокул — умеренная демократка из Буффало, северо-западного региона штата Нью-Йорк. Интересоваться политикой Хокул начала еще в школе, поэтому получая образование юриста одновременно работала в предвыборных кампаниях различных политических деятелей.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Кэти придерживалась, преимущественно, консервативных взглядов: в Буффало республиканцы всегда обладали уверенным большинством. В молодости Хокул выступала за упрощение доступа к огнестрельному оружию, и за более жесткую миграционную политику. Со временем ее взгляды сильно изменились, что побудило ее к вступлению в Демократическую партию США.

«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
wikipedia.org  / United States Air Force / Public Domain

До своего назначения на должность губернатора Нью-Йорка в возрасте 63 лет, Хокул работала лейтенант-губернатором, возглавляя Сенат штата и исполняя обязанности Куомо во время его отсутствия. Эта работа не предполагала принятия волевых решений или жестких политических противостояний — основной задачей Хокул являлось поддержание политики и инициатив, проводимых губернатором. Когда Куомо «ушли» в отставку, Кэти стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка в 250-летней истории штата — до 2021 года этот пост занимали исключительно мужчины.

Что обещает Хокул?

После вступления в должность Хокул выделила ряд основных направлений, по которым намерена выстраивать свою политическую деятельность. Во-первых, он заявила, что не будет возводить жесткую вертикаль власти по примеру Куомо, и пообещала, что сосредоточится углублении сотрудничества с представителями местных администраций в штате Нью-Йорк.

«Я намерена слушать людей, прислушиваться к их мнениям, и в своей администрации сформирую настоящую команду мечты, — объявила леди-губернатор. — Я полна энтузиазма. Я прошла отличную подготовку к этой роли на посту вице-губернатора, за меня дважды проголосовали избиратели».

Во-вторых, намекая на недопустимость публикации ложной информации о последствиях пандемии COVID-19, губернатор сообщила, что «прозрачность работы» руководства Нью-Йорка станет отличительной чертой ее администрации.

«С этого момента мы будем использовать статистику Центров по контролю и профилактике заболеваний, поэтому у нас не будет никакой возможности скрыть эти цифры — и я не намерена этого делать. Общественность заслуживает четкой и честной картины того, что происходит. Какой бы ни была ситуация — благоприятной или нет, люди должны знать правду. Это то, чем я занималась на протяжении 27 лет», — подчеркнула Хокул.

Госпожа губернатор добавила, что обществу не придется узнавать подробности о ее деятельности из журналистских расследований.

«От моей администрации не стоит ждать ни драм, ни сюрпризов. Я обещаю, что мои указы и политические решения не будут реализованы до тех пор, пока я не узнаю мнение всех, кого они застрагивают. Но это никогда не станет для меня помехой — я быстро собираю людей, заслушиваю экспертов и принимаю решение», — пообещала Хокул.

В-третьих, Хокул намерена уделить особое внимание борьбе с COVID-19 в Нью-Йорке, — в частности, издать указ об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в школах, а также поспособствовать вакцинации населения.

Несмотря на попытки Хокул доказать, что она кардинально отличается от своего предшественника, некоторые факты ее биографии, и первые же решения, принятые в губернаторском кресле, говорят о противоположном.

Не та, кем кажется

Когда стало понятно, что Куомо не удержится на своем посту, поскольку общественное и политическое давление слишком велико, его бывшие союзники по партии стали один за другим отворачиваться от ставшего изгоем губернатора. Кэти Хокул не была исключением: пока Куомо был ее начальником, она исправно выполняла возложенные на нее обязанности. Будучи примерным подчиненным, Кэти, несмотря на свои заявления о поддержке движения за права женщин, предпочла промолчать, когда всей стране стало известно о сексуальных домогательствах и коррупционных схемах Куомо.

Более того, Хокул даже украдкой попыталась оправдать Куомо, заявив, что он «искренне привержен делу исправления несправедливости в отношении женщин». Сегодня Кэти допускает многочисленные критические замечания в адрес Куомо, однако ранее не смутили 15 тысяч смертей от COVID-19 в домах престарелых, которые произошли по вине администрации Нью-Йорка. Не вызвали возмущения женщины-политика и коррупционная деятельность бывшего главы штата.

Все СМИ и оппоненты демократов, предупреждавшие о том, что Хокул — просто женская версия Куомо, оказались правы. Это предположение подтвердила сама госпожа губернатор, которая, несмотря на заверения о «прозрачности» будущей администрации, первым же указом приостановила действие закона об открытых собраниях. Согласно новым правилам, активистам, лоббистам и представителям средств массовой информации будет запрещено присутствовать на заседаниях, проводимых государственными чиновниками.

«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
wikipedia.org  / NYS Funeral Directors Association / CC BY 2.0

Представитель аналитического Имперского центра общественной политики из Олбани, штат Нью-Йорк МакМэхон назвал распоряжение «ужасным и удивительным одновременно».

«Мы живем в то время, когда люди ходят в церковь, в синагоги, на игры с мячом, но при этом никто не может войти в помещение, где заседает общественный совет Олбани», — возмутился он.

Хокул не стала увольнять большинство главных советников Куомо, которые принимали участие в его коррупционной деятельности. Свою должность сохранил даже комиссар Департамента здравоохранения штата Говард Цукер, сыгравший ключевую роль в скандале с сокрытием данных о погибших в результате пандемии COVID-19.

И наконец, демократка Хокул дала понять, что для нее, как и для Эндрю Куомо, наиболее важным электоратом являются крайне левые прогрессисты, мигранты и представители всех видов меньшинств. Поэтому вопреки надеждам владельцев малого и среднего бизнеса, которые понесли огромные убытки из-за пандемии коронавируса, новый губернатор продлила мораторий на выселение граждан, из-за кризиса оказавшихся без средств на оплату жилья.

«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк
Федеральное агентство новостей  / 

Гражданам Нью-Йорка, которые были недовольны Куомо и ждали хоть каких-то изменений в политике руководства штата, на несколько лет придется распрощаться со своими надеждами: один карьерист-демократ в администрации штата просто воспользовался скандалом и механизмом американской «культуры отмены» и сменил другого демократа-коррупционера. Однако от такой перестановки реальность в Нью-Йорке не поменялась.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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