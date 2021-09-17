«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк

После недавней отставки бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который стал очередной жертвой «культуры отмены» в США, политическая жизнь региона продолжает оставаться под пристальным вниманием американской прессы.

Куомо после обвинений в сексуальных домогательствах, превышении должностных полномочий и занижении данных о погибших от коронавируса сменила Кэти Хокул, ранее занимавшая вторую по значимости должность в администрации штата. Прогрессивная общественность, которая в Нью-Йорке обладает особым авторитетом, оказалась полностью удовлетворена — на высокий государственный пост была назначена женщина. Демократические СМИ тоже ликовали: одна за другой были публиковались статьи, превозносящие Хокул. Стартовала полноценная информационная кампания, чтобы убедить ньюйоркцев в том, что Кэти Хокул – политик, в котором штат нуждался всегда.

А вот независимые СМИ не разделяли оптимизма своих коллег: существуют основания полагать, что новоиспеченный губернатор ничем не отличается от своего предшественника.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как изменится социально-политическая жизнь штата Нью-Йорк при новом губернаторе Кэти Хокул.

Федеральное агентство новостей /

Кто такая Кэти Хокул?

Кэти Хокул — умеренная демократка из Буффало, северо-западного региона штата Нью-Йорк. Интересоваться политикой Хокул начала еще в школе, поэтому получая образование юриста одновременно работала в предвыборных кампаниях различных политических деятелей.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Кэти придерживалась, преимущественно, консервативных взглядов: в Буффало республиканцы всегда обладали уверенным большинством. В молодости Хокул выступала за упрощение доступа к огнестрельному оружию, и за более жесткую миграционную политику. Со временем ее взгляды сильно изменились, что побудило ее к вступлению в Демократическую партию США.

wikipedia.org / United States Air Force / Public Domain

До своего назначения на должность губернатора Нью-Йорка в возрасте 63 лет, Хокул работала лейтенант-губернатором, возглавляя Сенат штата и исполняя обязанности Куомо во время его отсутствия. Эта работа не предполагала принятия волевых решений или жестких политических противостояний — основной задачей Хокул являлось поддержание политики и инициатив, проводимых губернатором. Когда Куомо «ушли» в отставку, Кэти стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка в 250-летней истории штата — до 2021 года этот пост занимали исключительно мужчины.

Что обещает Хокул?

После вступления в должность Хокул выделила ряд основных направлений, по которым намерена выстраивать свою политическую деятельность. Во-первых, он заявила, что не будет возводить жесткую вертикаль власти по примеру Куомо, и пообещала, что сосредоточится углублении сотрудничества с представителями местных администраций в штате Нью-Йорк.

«Я намерена слушать людей, прислушиваться к их мнениям, и в своей администрации сформирую настоящую команду мечты, — объявила леди-губернатор. — Я полна энтузиазма. Я прошла отличную подготовку к этой роли на посту вице-губернатора, за меня дважды проголосовали избиратели».

Во-вторых, намекая на недопустимость публикации ложной информации о последствиях пандемии COVID-19, губернатор сообщила, что «прозрачность работы» руководства Нью-Йорка станет отличительной чертой ее администрации.

«С этого момента мы будем использовать статистику Центров по контролю и профилактике заболеваний, поэтому у нас не будет никакой возможности скрыть эти цифры — и я не намерена этого делать. Общественность заслуживает четкой и честной картины того, что происходит. Какой бы ни была ситуация — благоприятной или нет, люди должны знать правду. Это то, чем я занималась на протяжении 27 лет», — подчеркнула Хокул.

It’s going to take all of us to end the pandemic, and the way we do that is by getting vaccinated.



The vaccine protects yourself, your loved ones, and your community from serious illness. #GetVaccinated pic.twitter.com/G9BERImc8b — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 14, 2021

Госпожа губернатор добавила, что обществу не придется узнавать подробности о ее деятельности из журналистских расследований.

«От моей администрации не стоит ждать ни драм, ни сюрпризов. Я обещаю, что мои указы и политические решения не будут реализованы до тех пор, пока я не узнаю мнение всех, кого они застрагивают. Но это никогда не станет для меня помехой — я быстро собираю людей, заслушиваю экспертов и принимаю решение», — пообещала Хокул.

В-третьих, Хокул намерена уделить особое внимание борьбе с COVID-19 в Нью-Йорке, — в частности, издать указ об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в школах, а также поспособствовать вакцинации населения.

We all want the pandemic to be over.



We all want to keep our kids safe.



We have the power to do it.



Let's get it done. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 15, 2021

Несмотря на попытки Хокул доказать, что она кардинально отличается от своего предшественника, некоторые факты ее биографии, и первые же решения, принятые в губернаторском кресле, говорят о противоположном.

Не та, кем кажется

Когда стало понятно, что Куомо не удержится на своем посту, поскольку общественное и политическое давление слишком велико, его бывшие союзники по партии стали один за другим отворачиваться от ставшего изгоем губернатора. Кэти Хокул не была исключением: пока Куомо был ее начальником, она исправно выполняла возложенные на нее обязанности. Будучи примерным подчиненным, Кэти, несмотря на свои заявления о поддержке движения за права женщин, предпочла промолчать, когда всей стране стало известно о сексуальных домогательствах и коррупционных схемах Куомо.

NY is home to the Women's Rights Movement where pioneers forged a path for women everywhere.



I'm honored to be NY's first woman governor and in honor of Women's Equality Day, NY lights up in purple & gold to tell women & girls everywhere that you can be anything you want to be. pic.twitter.com/rJwk4qBlXr — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 25, 2021

Более того, Хокул даже украдкой попыталась оправдать Куомо, заявив, что он «искренне привержен делу исправления несправедливости в отношении женщин». Сегодня Кэти допускает многочисленные критические замечания в адрес Куомо, однако ранее не смутили 15 тысяч смертей от COVID-19 в домах престарелых, которые произошли по вине администрации Нью-Йорка. Не вызвали возмущения женщины-политика и коррупционная деятельность бывшего главы штата.

Все СМИ и оппоненты демократов, предупреждавшие о том, что Хокул — просто женская версия Куомо, оказались правы. Это предположение подтвердила сама госпожа губернатор, которая, несмотря на заверения о «прозрачности» будущей администрации, первым же указом приостановила действие закона об открытых собраниях. Согласно новым правилам, активистам, лоббистам и представителям средств массовой информации будет запрещено присутствовать на заседаниях, проводимых государственными чиновниками.

wikipedia.org / NYS Funeral Directors Association / CC BY 2.0

Представитель аналитического Имперского центра общественной политики из Олбани, штат Нью-Йорк МакМэхон назвал распоряжение «ужасным и удивительным одновременно».

«Мы живем в то время, когда люди ходят в церковь, в синагоги, на игры с мячом, но при этом никто не может войти в помещение, где заседает общественный совет Олбани», — возмутился он.

Хокул не стала увольнять большинство главных советников Куомо, которые принимали участие в его коррупционной деятельности. Свою должность сохранил даже комиссар Департамента здравоохранения штата Говард Цукер, сыгравший ключевую роль в скандале с сокрытием данных о погибших в результате пандемии COVID-19.

И наконец, демократка Хокул дала понять, что для нее, как и для Эндрю Куомо, наиболее важным электоратом являются крайне левые прогрессисты, мигранты и представители всех видов меньшинств. Поэтому вопреки надеждам владельцев малого и среднего бизнеса, которые понесли огромные убытки из-за пандемии коронавируса, новый губернатор продлила мораторий на выселение граждан, из-за кризиса оказавшихся без средств на оплату жилья.

I am convening an Extraordinary Session of the Legislature to begin tomorrow. We will:



☑️ Extend the eviction moratorium to January 15 and provide relief for tenants & landlords



☑️ Make open meetings safer & more accessible



☑️ Confirm nominees to the State’s cannabis program — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 31, 2021

Федеральное агентство новостей /

Гражданам Нью-Йорка, которые были недовольны Куомо и ждали хоть каких-то изменений в политике руководства штата, на несколько лет придется распрощаться со своими надеждами: один карьерист-демократ в администрации штата просто воспользовался скандалом и механизмом американской «культуры отмены» и сменил другого демократа-коррупционера. Однако от такой перестановки реальность в Нью-Йорке не поменялась.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.