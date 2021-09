«Куомо в юбке»: Кэти Хокул стала губернатором штата Нью-Йорк

После недавней отставки бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который стал очередной жертвой «культуры отмены» в США, политическая жизнь региона продолжает оставаться под пристальным вниманием американской прессы.

Куомо после обвинений в сексуальных домогательствах, превышении должностных полномочий и занижении данных о погибших от коронавируса сменила Кэти Хокул, ранее занимавшая вторую по значимости должность в администрации штата. Прогрессивная общественность, которая в Нью-Йорке обладает особым авторитетом, оказалась полностью удовлетворена — на высокий государственный пост была назначена женщина. Демократические СМИ тоже ликовали: одна за другой были публиковались статьи, превозносящие Хокул. Стартовала полноценная информационная кампания, чтобы убедить ньюйоркцев в том, что Кэти Хокул – политик, в котором штат нуждался всегда.

А вот независимые СМИ не разделяли оптимизма своих коллег: существуют основания полагать, что новоиспеченный губернатор ничем не отличается от своего предшественника.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как изменится социально-политическая жизнь штата Нью-Йорк при новом губернаторе Кэти Хокул.

Федеральное агентство новостей /

Кэти Хокул — умеренная демократка из Буффало, северо-западного региона штата Нью-Йорк. Интересоваться политикой Хокул начала еще в школе, поэтому получая образование юриста одновременно работала в предвыборных кампаниях различных политических деятелей.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Кэти придерживалась, преимущественно, консервативных взглядов: в Буффало республиканцы всегда обладали уверенным большинством. В молодости Хокул выступала за упрощение доступа к огнестрельному оружию, и за более жесткую миграционную политику. Со временем ее взгляды сильно изменились, что побудило ее к вступлению в Демократическую партию США.

До своего назначения на должность губернатора Нью-Йорка в возрасте 63 лет, Хокул работала лейтенант-губернатором, возглавляя Сенат штата и исполняя обязанности Куомо во время его отсутствия. Эта работа не предполагала принятия волевых решений или жестких политических противостояний — основной задачей Хокул являлось поддержание политики и инициатив, проводимых губернатором. Когда Куомо «ушли» в отставку, Кэти стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка в 250-летней истории штата — до 2021 года этот пост занимали исключительно мужчины.

После вступления в должность Хокул выделила ряд основных направлений, по которым намерена выстраивать свою политическую деятельность. Во-первых, он заявила, что не будет возводить жесткую вертикаль власти по примеру Куомо, и пообещала, что сосредоточится углублении сотрудничества с представителями местных администраций в штате Нью-Йорк.

Во-вторых, намекая на недопустимость публикации ложной информации о последствиях пандемии COVID-19, губернатор сообщила, что «прозрачность работы» руководства Нью-Йорка станет отличительной чертой ее администрации.

It’s going to take all of us to end the pandemic, and the way we do that is by getting vaccinated. The vaccine protects yourself, your loved ones, and your community from serious illness. #GetVaccinated pic.twitter.com/G9BERImc8b

Госпожа губернатор добавила, что обществу не придется узнавать подробности о ее деятельности из журналистских расследований.

В-третьих, Хокул намерена уделить особое внимание борьбе с COVID-19 в Нью-Йорке, — в частности, издать указ об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в школах, а также поспособствовать вакцинации населения.

We all want the pandemic to be over. We all want to keep our kids safe. We have the power to do it. Let's get it done.

Несмотря на попытки Хокул доказать, что она кардинально отличается от своего предшественника, некоторые факты ее биографии, и первые же решения, принятые в губернаторском кресле, говорят о противоположном.

Когда стало понятно, что Куомо не удержится на своем посту, поскольку общественное и политическое давление слишком велико, его бывшие союзники по партии стали один за другим отворачиваться от ставшего изгоем губернатора. Кэти Хокул не была исключением: пока Куомо был ее начальником, она исправно выполняла возложенные на нее обязанности. Будучи примерным подчиненным, Кэти, несмотря на свои заявления о поддержке движения за права женщин, предпочла промолчать, когда всей стране стало известно о сексуальных домогательствах и коррупционных схемах Куомо.

NY is home to the Women's Rights Movement where pioneers forged a path for women everywhere.



I'm honored to be NY's first woman governor and in honor of Women's Equality Day, NY lights up in purple & gold to tell women & girls everywhere that you can be anything you want to be. pic.twitter.com/rJwk4qBlXr