Не плюй в газопровод, пригодится! Колонка Сергея Малинковича

Все обсуждают фантастический рост цен на газ в Европе, и это правильно. Никто подобного не ожидал, но оно пришло. О причинах сейчас поразмышляем, но я убежден, что в основе взрывного роста цен на голубое топливо — поведение самой Европы. Именно европейские политики вместо нормального экономического сотрудничества государств с различными взглядами на жизнь превратили бытовой вопрос поставок газа в вопрос вопросов взаимоотношений государств. Из-за газа меняются правительства, устраиваются перевороты, раздуваются клеветнические кампании в прессе.

Кто все это придумал? Коротко говоря, Вашингтон и Брюссель. А ведь еще Ильич, рядясь в тогу кота Леопольда, говорил Западу: давайте жить дружно и просто торговать. Сколько нервов мотали России, чтобы не допустить «Северного потока — 2». Против этого проекта, выгодного для Европы не в меньшей степени, чем для России, мобилизовали весь госаппарат ЕЭС, медиа, высокооплачиваемых ньюсмейкеров, спецслужбы и иностранных агентов. Не будь всей этой многолетней враждебной кампании — газопровод уже давно бы функционировал, став символом дружелюбия между Европой и Евразией. Но нет. Сколько с высоких трибун было сказано громких слов, что «Газпром» — это инструмент безжалостной кремлевской политики, и потому, мол, российский газ плохой, ненастоящий, с кровавым оттенком. И так европейские господа заигрались в эти огнеопасные игры, что не заметили, как на тонких осенних ногах подкрался рост цен на газ.

Эксперты обращают внимание, что Европе просто не повезло — одновременно выстрелили несколько негативных факторов. Производители СПГ перенаправили грузы на более коммерчески привлекательные рынки стран Азии. Норвегия, газовая палочка-выручалочка ЕЭС, столкнулась с неожиданными проблемами при добыче газа. Неожиданно отказался предоставить газ и Алжир, на который также рассчитывали. В общем, по сравнению с прошлым годом поставки в Европу снизились более чем на 17 млрд кубометров. А «Газпром» вовсе не собирается в этой ситуации наращивать поставки в Европу до запуска «Северного потока — 2», и это, так сказать, внутреннее дело нашего коллектива. Неожиданный обвал Европы в газовый кризис — форменное политическое и экономическое раздолбайство. Иосифа Сталина на них нет — он бы спросил с такого рода управленцев.

Конъюнктурой воспользовались газовые спекулянты, и цена на фьючерсном рынке в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Какова же была реакция Европы? Вместо того, чтобы оглянуться на пройденный путь и сделать единственно правильный вывод, что с Россией надо дружить и этой дружбой дорожить, СМИ Европы, да и Соединенных Штатов в один голос стали писать, что жадный «Газпром» душит Старый Свет, что грядет страшная холодная зима и, мол, все умрем. Кстати, подобные публикации с удовольствием проплачивают и газовые спекулянты, ведь они помогают безудержному росту цен. Так что подоплека истерики — не только политическая.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Газпром» парирует, что строго выполняет контрактные обязательства, что сами европейцы в погоне за прибылью отправили газ куда глаза глядят. Например, одна только французская Total накопила к 2020 году контрактов на поставку СПГ на 55 млрд кубометров в год, в том числе не менее 12 млрд — из США. Отправляют на все четыре стороны грузы сжиженного газа именно трейдеры, а не заводы СПГ. А прибыли для трейдеров важнее тепла в жилищах европейцев. Вот и повезли голубое топливо на рынки стран Азии и Южной Америки, а не в прижимистую Европу. И тут в спину Европе ударила Украина. Вспоминается старый анекдот о том, что два украинских националиста — это уже партизанский отряд, а три украинских националиста — это тоже партизанский отряд, но уже с предателем. Глава украинского минэнерго Герман Галущенко, глядя на бьющуюся в истерике Европу, заявил о планах по оптимизации под потребности внутреннего рынка ГТС Украины, что может привести к прекращению транзита российского газа в ЕС. Как отметили эксперты, по сути дела, пан Галущенко пригрозил могущественным патронам своего режима, что они окажутся без украинского транзита…

«И так газа мало, и так все на нервах. А тут еще Украина выходит и говорит, что может и не быть украинского транзита», — иронизирует эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Действительно, смешно. Украину одернут и одернут жестко. Впрочем, после ввода в строй «Северного потока — 2» Киеву будет трудно шантажировать всех подряд, настанет пора расплачиваться.

Если же трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию, спровоцированный дураками из Евросоюза скачок цен на газ повышает шансы «Газпрома» получить исключение из правил европейского газового рынка и обеспечить загрузку газопровода на 100%. В настоящее время собственник газопровода может использовать лишь 50% его мощности, остальные же 50% должны предоставляться другим компаниям. Но в России только «Газпром» имеет исключительное право экспортировать трубопроводный газ. Впрочем, холод не тетка, и в целях спасения европейцев правила могут изменить и Россия, и Европа. Морить холодом Россия, конечно, никого не собирается. Платите деньги и грейтесь, соседи. Но вообще-то лучшего момента, чтобы напомнить Европе про вред от ее санкций и, главное, про моральный ущерб от сноса памятника Коневу или заявлений Европарламента про Вторую мировую войну, не найти. К сожалению, в большой политике не принято себя вести, как на коммунальной кухне. Хотя иногда так и хочется!

Федеральное агентство новостей /

А цены на газ к концу недели снизились. Москва, как это не раз бывало в нашей истории, сделала умиротворяющие заявление: «Северный поток— 2» запустим, играть в игры не собираемся, цены на газ вследствие этого должны потихоньку стабилизироваться.

И все-таки я очень надеюсь, что «Газпром» хорошо заработает на глупости, фанфаронстве и амбициях европейских чиновников и спекулянтов, которые теперь все вместе оказались у разбитого корыта. Главное только, чтобы деньги, которые Россия получит за экспорт газа, шли на решение социальных проблем в нашей стране, а не на премии топ-менеджерам корпораций.

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