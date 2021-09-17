Сенатор Климов: организаторы рассылок «Умного голосования» не «отсидятся в моргах»



Законные требования российской власти обязательны к выполнению для всех компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, включая иностранные. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Андрей Климов.

Ранее политик, возглавляющий в Совете Федерации комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, пригласил на ее заседание представителей корпораций Google и Apple, «к которым накопилось немало вопросов». В частности, члены комиссии потребовали от них прекратить «вмешиваться в российские выборы» и удалить из сервисов App Store и Google Play приложение «Навальный», с помощью которого его пользователи могли получать рекомендации «Умного голосования» — стратегии блогера-арестанта Алексея Навального, призванной мобилизовать весь протестный электорат вокруг лишь одного кандидата, чтобы дать ему максимальный шанс на победу.

Спустя некоторое время после заседания комиссии Google и Apple выполнили требования законодательства РФ, которые до этого усиленно игнорировали. Климов назвал подобное решение «шагом в правильном направлении». Кроме того, он отметил, что не последнюю роль в этом сыграли «беседы, проведенные в том числе с послом США в РФ Джоном Салливаном».

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«Сейчас мы ведем мониторинг, и на момент нашего разговора на территории Российской Федерации все происходит именно так, как мы хотели и предлагали Google и Apple, — заявил парламентарий. — Посмотрим, что будет дальше. Однако следует заметить, что вне границ нашей страны ситуация несколько иная, и наши оппоненты истерически пытаются обойти возведенные нами препятствия».

Собеседник ФАН также прокомментировал тот факт, что, даже несмотря на блокировку приложений, в мессенджере Telegram все еще продолжает работать бот «Умное голосование», занимающийся рассылкой вредных рекомендаций.

«Было бы очень наивно полагать, что все проблемы сразу закончатся, — подчеркнул Климов. — А о всякого рода поползновениях вроде тех, что вы упомянули, мы видим и знаем. Я уже говорил и еще раз повторю: никому в моргах не отсидеться. Все нарушители закона будут изобличены и привлечены к ответственности».

Ранее Кремль положительно отреагировал на блокировку приложения «Навальный».