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Снижение Литвой поставок электроэнергии из Белоруссии толкнуло Латвию к России
Политика
Снижение Литвой поставок электроэнергии из Белоруссии толкнуло Латвию к России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Политикам прибалтийских республик давно пора задуматься об интересах народа, а не исполнять прихоти Вашингтона и Брюсселя. Об этом ФАН рассказал литовский политолог Вячеслав Титов, комментируя нестыковки во внешнеполитических решениях властей Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее стало известно, что Литва, не согласовав вопрос с Эстонией и Латвией, связанных с ней общей энергосистемой, понизила пропуск электроэнергии из Белоруссии, что привело к дефициту электричества в Эстонии и Латвии. В последней после этого повысили пропускную способность российско-латвийской энергетической перемычки.

Экс-депутат Клайпеды, эксперт по Литве Вячеслав Титов считает, что приближающаяся зима должна расставить для властей республики приоритеты относительно приобретения энергии.

«Власти Литвы не самостоятельны. После распада СССР прибалтийским республикам в наследство осталась единая электрическая сеть, они связаны с Белоруссией и Россией. Эту связь нельзя оборвать. Откуда Прибалтика возьмет электроэнергию по приемлемой цене? Из Европы это будет гораздо дороже, для подобных поставок нет инфраструктуры. Кабель из Скандинавии так и не дотянули, да этого канала было бы и недостаточно для обеспечения энергией трех республик», — пояснил политик.

По словам эксперта, литовская политическая элита когда-то совершила большую глупость, отказавшись от собственной атомной электростанции, которую подарил республике Советский Союз. Два энергоблока этой АЭС были мощнейшими в Европе, они могли обеспечить дешевой энергией всю Литву.

«Сегодня благодаря играм «в независимость» Литва вынуждена покупать электричество в Европе. Эти «либеральные ценности» бьют по карману граждан республики. У литовских политиков, действия которых координируются из США, при обсуждении поставки электричества, которое производит белорусская атомная станция, начинается истерика. Они пытаются отказаться от единой электросистемы, созданной СССР, и дешевой белорусской электроэнергии, так как эти факторы не позволяют порвать связи республики с Белоруссией и Россией окончательно, как этого хотел бы Запад», — заметил общественный деятель.

Снижение Литвой поставок электроэнергии из Белоруссии толкнуло Латвию к России
pixabay.com  / 

Титов напомнил, что в Литве возле Каунаса когда-то была построена большая аккумулирующая станция, способная копить энергию и подпитывать сети в часы пиковой нагрузки. Житель Литвы подчеркнул: неразумно разрушать то, что может решить проблемы.

«Вильнюс должен сотрудничать с Минском, эти договоренности могут быть взаимовыгодными. Население республики почувствует эффективность правильных решений властей. Но чиновники идут на конфликт с соседним государством и отказываются от конструктивного диалога. Примером для Вильнюса должно послужить принятое официальной Ригой рациональное решение повысить пропускную способность российско-латвийской энергетической перемычки. Новые политики Литвы должны быть прагматиками. Они обязаны думать о благополучии простого народа», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Вячеслав Титов заявил, что лидерам страны, в которой он живет, пора перестать постоянно оглядываться на Вашингтон. США теряют позиции гегемона, который когда-то держал под контролем большинство стран мира. Литва, Эстония и Латвия должны проснуться и задуматься о своих национальных интересах. По словам политолога, республикам Прибалтики необходимо использовать свои исторически сложившиеся, отлаженные экономические связи с Москвой и Минском. Отказ от условностей послужит всеобщему благу.

Ранее ФАН рассказал о госпитализации в Германии подростка, голодавшего в защиту природы.

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