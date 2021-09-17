Детей в Египте начнут прививать от COVID-19

Каир, 17 сентября. Египет распространит национальную программу вакцинации против COVID-19 на детей в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения республики Халед Мугахед.

По его словам, мероприятие направлено на увеличение выработки иммунитета у народа в масштабах страны. Также это поспособствует снижению заболеваемости на уровне школ и институтов.

«Республика намерена начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет, но препарат, который планируется вводить, пока не определен», — сказал пресс-секретарь ведомства.

Халед Мугахед уточнил, что в ближайшие дни научные работники проведут ряд тестов, чтобы выбрать наиболее безопасное лекарство для подростков.

«Не исключено, что мы начнем вакцинацию этой возрастной группы со следующего понедельника», — добавил он.

Федеральное агентство новостей /

Согласно постановлению правительства, студенты колледжей, университетов, преподавательский состав, служащие и рабочие в сфере образования обязаны сделать прививку. В противном случае им запрещено посещать учебные заведения.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не настаивал на вакцинации детей. Однако в свете возвращения к очной форме занятий в школах он поручил провести исследование по возможности введения лекарства учащимся.

«Мы стремимся достичь высоких показателей вакцинации за короткий промежуток времени, чтобы добиться коллективного иммунитета», — сказал глава республики во время выступления по случаю начала учебного года.

Группа научных исследователей проверяет безопасность вакцин для введения детям. Среди них российский Sputnik V, китайский Sinovac и другие.

Марокко стало одной из первых стран Северной Африки, которая расширила национальную кампанию на подростков. Школьников и студентов в возрасте от 12 до 17 лет начали прививать с 31 августа до начала учебного года. В программе используются препараты Pfizer и Sinopharm.