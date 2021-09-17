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Бронетехника ВС РФ получит защиту от высокоточных боеприпасов

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 15:32
Армия
Бронетехника ВС РФ получит защиту от высокоточных боеприпасов
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 17 сентября. Ростех разработал для армии новую защиту для бронетехники, новая система позволит обезопасить экипаж от попаданий из высокоточного оружия.

В пятницу представители госкорпорации «Ростех» рассказали, что новый тип брони позволит защитить бронетехнику от атаки в верхнюю полусферу. ВС РФ приняли на вооружение новый аэрозольный боеприпас, который не дает лазерным и тепловым системам прицеливания и наведения эффективно работать.

«Защитный боеприпас 3ВД35 выстреливается в направлении атаки противника и создает завесу аэрозольных помех, которые "обманывают" системы наведения высокоточных боеприпасов противника», — объяснили принцип работы новинки в Ростехе.

В корпорации подчеркнули, что новинку сконструировали специалисты из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Их боеприпас может защитить технику от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу. Новинка эффективна против ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, таких как американские ПРК Javelin. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, разработкой уже заинтересовали за рубежом.

Ранее специалисты Ростеха испытали на прочность танк-амфибию «Спрут-СДМ1» и сбросили его со специальной вышки, чтобы проверить возможности десантирования бронемашины на парашюте. Танк выдержал падение даже в условиях перегрузки.

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