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Медиагруппа «Патриот» и издание OAne.ws стали официальными партнерами

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 15:08
Общество
Медиагруппа «Патриот» и издание OAne.ws стали официальными партнерами
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 сентября. Издание OAne.ws и Медиагруппа «Патриот» объявили о начале информационного сотрудничества, в рамках которого планируется обмен эксклюзивными материалами.

OAne.ws представляет собой информационный портал с важными и интересными новостями России и мира, а также аналитическими материалами на различные темы. Благодаря таким изданиям, как OAne.ws, читатели продолжают оставаться в курсе актуальной информационной повестки, отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Наша медиагруппа продолжает развивать активное сотрудничество с российскими региональными изданиями», — добавил руководитель медиахолдинга.

Журналисты OAne.ws рассказывают о событиях в разных сферах жизни, передавая самые свежие, актуальные и интересные новости, подчеркнул главный редактор интернет-издания Дмитрий Куршаков. В рамках сотрудничества Медиагруппа «Патриот» и OAne.ws будут осуществлять взаимный обмен контентом и оказывать информационную поддержку значимым мероприятиям в России.

Медиагруппа «Патриот» в ходе развития сотрудничества со многими СМИ по всей стране объявила о начале партнерских отношений с интернет-изданием «Дни24».

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сотрудничество патриот OAne.ws
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