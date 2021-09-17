Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Москва, 17 сентября. Российский премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Государственную думу. Он заполнил бюллетень в дистанционном формате.

О том, что глава правительства проголосовал, рассказали в Telegram-канале кабмина. В сообщении отмечается, что Мишустин не покидал рабочего места. Он воспользовался гаджетом, чтобы отдать голос.

«В эти дни мы — граждане России — определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», — сказал премьер-министр, когда заполнил бюллетень.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. В них уже приняли участие многие политики, включая глав регионов. Вскоре проголосует и президент РФ Владимир Путин.