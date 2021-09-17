Загадочный памятник Стоунхендж готовят к большой реставрации

В столбах древнего английского мегалита появились трещины из-за погодных условий. Впервые за 60 лет памятник архитектуры капитально отреставрируют.

Работа уже кипит: бригада реставраторов возводит строительные леса и осматривает повреждения. Тем не менее, посетителей у стен Стоунхенджа не убавилось, а некоторые британцы специально приехали посмотреть на ремонт легендарного сооружения.

В последний раз подобные работы здесь проводились в 60-х годах прошлого века. Реставраторы планируют заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом, укрепить расшатавшиеся от эрозии камни, отшлифовать их и залить крупные дыры.

«Я считаю, что историю нашу необходимо сохранить, ведь это же такой древний памятник. Очень приятно видеть, что о нем так заботятся. Я думаю, все это только на пользу нашей истории», — отметил посетитель Дэвид.

Стоунхендж — один из древнейших памятников мировой цивилизации, ровесник египетских пирамид. Сооружение находится на юге Великобритании, в графстве Уилтшир. Возведение сохранившихся частей Стоунхенджа началось около 5000 лет назад — в эпоху позднего неолита. Строительные работы продолжались более десяти веков.