Компании ЕС вынуждены сокращать производство на фоне роста стоимости электричества

Москва, 17 сентября. Повышение цен на электроэнергию в Европе до рекордных значений вынуждает промышленные предприятия сокращать производство, пишет Bloomberg.

Ведущая европейская химическая компания BASF SE сообщила, что не смогла полностью нивелировать влияние рекордных цен полностью нивелировать влияние выросших цен на электричество, выросших на фоне пиковых котировок газа. Крупнейший производитель меди в ЕС, Aurubis AG, в свою очередь, отметил, что затраты на электричество уже привели к снижению прибыли и продолжат влиять на рентабельность до конца года. Помимо этого, норвежская компания Yara International SAS заявила о вынужденном сокращении производства аммиака примерно на 40%. Организация занимает более 20% мирового рынка аммиака.

Цены на газ в Европе выросли более чем втрое в этом году, а стоимость электроэнергии удвоилась, обращает внимание агентство. Причинами стали дефицит поставок голубого топлива и массовое возвращение сотрудников предприятий в офисы.

Эксперт по энергетике Александр Фролов ранее рассказал об ошибке властей ЕС, которые сделали ставку на либерализацию газового рынка. Он напомнил, что «Газпром» осуществляет поставки по долгосрочным контрактам, которые были привязаны к спотовым ценам на газ после требований со стороны Брюсселя.