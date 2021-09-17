Спасти россиянина. Альгис Микульскис о возможности освобождения Александра Франчетти

Пресс-конференция «Чехия и Украина против Франчетти. Кто поможет гражданину России?» прошла 17 сентября в пресс-центре Общественной службы новостей. Участники мероприятия поделились с журналистами мыслями о причинах задержания в Чехии и возможной экстрадиции на территорию Украины участника Крымской весны, гражданина РФ Александра Франчетти. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале делится впечатлениями от сказанного спикерами брифинга.

Российский гражданин Александр Франчетти был задержан властями Чешской Республики 12 сентября. Произошло это в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Киев инкриминирует задержанному активное участие в Крымской весне и намерен добиваться его выдачи для последующей расправы. В том, что это будет именно расправа, нет сомнений ни у кого, кто владеет хотя бы минимальной информацией о происходящем на территории современной Украины — радикалы, поднявшие голову в результате государственного переворота 2014 года, давно уже подмяли под себя едва ли не все ветви власти, включая судебную. История одного из лидеров националистов Сергея Стерненко — лучшее тому подтверждение.

Именно пражскому задержанию и была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 17 сентября на площадке Общественной службы новостей. В качестве спикеров на мероприятие были приглашены чешский политический обозреватель Иржи Юст, председатель коллегии адвокатов «Последний дозор», руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Республики Крым при президенте Российской Федерации Александр Молохов и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

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Первым слово взял представитель чешской политической журналистики Иржи Юст. Основной мыслью его выступления было то, что никакого политического подтекста в действиях Праги по отношению к Александру Франчетти не было и быть не могло. Все, мол, произошло строго в рамках законодательства.

«Здесь я хочу исключить какие-то антироссийские действия или действия по отношению к России недружественные. Ни в коем случае! Это просто работа правоохранительных органов. Я сам не хочу и призываю других не искать в деле Франчетти что-либо политическое. Это, к сожалению, его судьба, потому что он слишком громко заявлял о своем участии в бандформировании, которое в Чехии считается незаконным», — отметил Юст.

Однако есть несколько моментов, свидетельствующих не в пользу доводов господина Юста.

Первый — никаких боевых действий на территории Крыма не велось и «участником бандформирования» Франчетти был только в воображении украинской стороны.

Второй — мягко говоря, недружественное отношение официальной Праги к России. Вспыхнувший скандал 17 апреля текущего года, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его заместитель Ян Гамачек объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов, до сих пор на слуху у многих. Плюс совершенно безумная с точки зрения здравого смысла история семилетней давности со взрывами неких оружейных складов в деревне Врбетице. Этот «аргумент» чешские политики извлекли на свет божий в том же апреле, обвинив в случившемся двух русских, к тому моменту уже успевших стать живыми легендами — Александра Петрова и Руслана Боширова. По итогам той «дипломатической войны» Чехия для России до сих пор остается в статусе «недружественного государства». Так что об отсутствии политики в «деле Франчетти» говорить явно не следует. Об этом Иржи Юсту в своем ответном спиче и заявил Александр Молохов.

«На мой взгляд, к сожалению, этот процесс и этот кейс — они политические. Я совершенно точно знаю, что в кулуарах «Крымской платформы» по инициативе украинских представителей с участием представителей стран Балтии, Польши, Чехии и некоторых скандинавских стран обсуждался вопрос о том, как бы активизировать русофобскую работу. Задержание Франчетти — это пробный шар, чтобы посмотреть на реакцию России, будет ли она защищать своих граждан», — заявил Молохов.

По поводу же принадлежности задержанного к неким незаконным вооруженным формированиям мнение Александра Молохова было абсолютно однозначным:

«По моей информации, Украина пытается представить Франчетти террористом, что не выдерживает никакой критики. Ни в каких бандформированиях он не участвовал. Он участвовал без оружия — подчеркиваю! — в отрядах гражданской самообороны».

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Интерес во всей этой истории представляет сказанное человеком, который побывал в схожей, но гораздо более страшной ситуации. Речь идет о Максиме Шугалее, похищенном в мае 2019 года во время работы в Триполи. Он провел 1,5 года в застенках частной тюрьмы «Митига», принадлежащей главарю группировки RADA.

«Я считаю, что дело Франчетти — это полностью политика, ничего юридического там нет. На Украине его ждет действительно очень тяжелая судьба, поэтому, надеюсь, что действия Российской Федерации будут очень жесткими. Я не представляю себе ситуацию, когда в Чехии задержали бы гражданина Соединенных Штатов по обвинению в участии в каких-либо боевых действиях за пределами США. Я уверен, что мы не имеем права позволить себе бросить человека в беде и уклониться от его судьбы», — констатировал президент ФЗНЦ.

Была Максимом Шугалеем обозначена и одна из возможных мер, которая могла бы стать зеркальным ответом на подобную политику украинской стороны и в дальнейшем предотвратить слишком активное воплощение в жизнь кулуарных решений «Крымской платформы». Причем в ее реализации не последнюю роль сыграли бы и общественные институты.

«Я не понимаю, почему мы не можем дать зеркальный ответ? Мы знаем очень много людей, которые участвуют в вооруженных формированиях на территориях других стран, и я считаю, что необходимо создать сайт, аналогичный «Миротворцу», обратиться в Интерпол. Многие общественные организации, владеющие информацией о подобных людях, должны объединиться и инициировать розыск этих лиц, в том числе и в третьих странах», — отметил Шугалей.

В заключение хотелось бы сказать, что за время, прошедшее с момента Евромайдана, Украина успела наделать множество глупостей. Однако рассчитывать на то, что терпение России бесконечно, ей не стоит, потому что каждая следующая выходка, затрагивающая непосредственно российских граждан, вне зависимости от места их нахождения — Донбасс это или Чехия, — может оказаться для Киева фатальной.

А Александра Франчетти нужно вытаскивать. Экстрадиция — процесс, конечно, не быстрый, но если этого гражданина России не удастся вернуть домой до момента выдачи его Украине, то шансы остаться в живых для него сведутся к нулю.

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