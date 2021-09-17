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Федор Емельяненко рассказал, почему не подписал контракт с UFC
Спорт
Федор Емельяненко рассказал, почему не подписал контракт с UFC
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 17 сентября. Именитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко объяснил, почему не заключил контракт с промоушеном UFC.

Президент UFC Дана Уайт предлагал Федору Емельяненко выступать в UFC, однако во время переговоров о подписании контракта с промоушеном вел себя некорректно. Об этом российский боец смешанных единоборств рассказал в интервью Telesport.

«Дана Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт со Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт. Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня», — заявил 44-летний спортсмен.

После этого Уайт не предлагал Емельяненко стать бойцом промоушена. Российский спортсмен продолжает подготовку к поединку с американцем Тимоти Джонсоном. Бой станет главным событием турнира Bellator 269, который пройдет на столичной «ВТБ Арене».

Ранее Джейк Пол заявил о готовности провести поединок с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. На счету видеоблогера четыре победных боя по боксерским правилам.

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переговоры спорт емельяненко ufc уайт
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