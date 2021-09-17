Ангела Меркель будет голосовать на выборах в бундестаг по почте

Берлин, 17 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в голосовании по почте во время проведения выборов в бундестаг, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли присутствовать пресса на избирательном участке Меркель, представитель кабинета министров заявил, что канцлер в этот раз намерена голосовать по почте.

Штеффен Зайберт не стал комментировать причины, почему Меркель отказалась пойти на участок для голосования. Политик сослался на то, что каждый немецкий избиратель имеет право участвовать в голосовании по почте.

Как стало известно ранее, владелец греческой таверны в ФРГ установил восковую фигуру Меркель. За воссоздание канцлера в натуральную величину Алексис Вайу выложил 10 000 долларов.