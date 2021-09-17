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Анджей Дуда узнал о несостоявшейся встрече с Меркель через СМИ
Политика
Анджей Дуда узнал о несостоявшейся встрече с Меркель через СМИ
flickr.com  /  Andrzej Duda

Варшава, 17 сентября. Президент Польши Анджей Дуда узнал о дате несостоявшейся встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ. Об этом политик заявил в интервью одному из местных изданий.

Визит канцлера ФРГ в Варшаву состоялся 11 сентября. Предполагалось, что пройдет встреча Меркель с Дудой, однако Берлин в последний момент сообщил, что событие не вписывается в план польского лидера.

«Я могу выразить только изумление, что так это дело было организовано таким образом», — отреагировал Дуда на новость.

Глава государства добавил, что узнал о дате встречи с Меркель через СМИ. По его словам, в этот день у него состоялся визит в Катовице. Мероприятие было запланировано заранее.

Ранее сенатор Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал отказ Анджея Дуды провести встречу с Ангелой Меркель. По словам российского политика, инцидент будет иметь неожиданные последствия для обеих стран.

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