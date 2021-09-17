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Захарова: США застряли во временах холодной войны с СССР
Политика
Захарова: США застряли во временах холодной войны с СССР
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 17 сентября. США в подходе к международным отношениям застряли во времени холодной войны с Советским Союзом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в недавнем интервью заявила об американском опыте «противостояния Москве времен советского периода». Захарова ответила, что Вашингтон так и остался жить во временах холодной войны.

«У них же не произошло никаких кардинальных изменений ни в их методологии, ни в идеологии, ни в подходе к международным отношениям. Понимаете, это у нас они произошли, а у них — нет», — сказала Мария Захарова.

Период биполярного противостояния России и США давно закончился, но американская сторона до сих пор оперирует в своих делах ментальностью тех времен, заключила дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала главной целью американской «демократизации» Украины давление на Россию. По ее словам, Вашингтон делает все только ради себя.

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Все новости / Политика / Захарова: США застряли во временах холодной войны с СССР
россия сша захарова
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