Турниры, рыцари и кони: Петропавловская крепость на два дня окунется в XV век

Настоящее рыцарское побоище состоится с 18 по 19 сентября в Петербурге на территории Петропавловской крепости. В эти дни там пройдет ежегодный фестиваль «Битва на Неве», который посвящен эпохе рыцарства. Что ждет посетителей фестиваля? Как будут проходить рыцарские турниры? Будут ли сражаться на мечах женщины? И как попасть на рыцарский фестиваль? На эти и другие вопросы ответил организатор «Битвы на Неве», исполнительный директор организации «Доблесть веков» Олег Юкович в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Рыцарский фестиваль «Битва на Неве» проходит в Петербурге уже восьмой раз. За это время среди проектов исторической направленности мероприятие стало визитной карточкой города. Оно не раз получало различные награды в сфере ивент и туриндустрии. Как рассказал Юкович, в этот раз фестиваль соберет около 200 участников из разных городов России.

«Будут работать две площадки: пешее ристалище, где по правилам исторического средневекового боя пройдут одиночные дуэли, и конное ристалище, где будут представлены восемь рыцарей в основном составе. Они в латах и полном обмундировании будут сражаться на конях по правилам турниров конца XV века», — рассказал организатор фестиваля.

После окончания турниров зрители смогут подойти к рыцарям, рассмотреть латы и оружие и узнать что-то новое о жизни XV века. Участники фестиваля всегда очень лояльны и готовы поделиться знаниями об эпохе, которую реконструируют. Рыцарские турниры, которые пройдут в рамках фестиваля, — не просто театрализованная постановка, а настоящее состязание, организованное по соответствующим правилам. Например, чтобы все участники были в равных условиях, копья у них будут одинаковые, за этим следит маршальская комиссия. Она же обеспечивает безопасность турниров: несмотря на то, что у оружия скругленные углы и незаточенные грани, приложить им можно крепко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Каждый воин, выходя на ристалище, проходит определенные допуски, процесс контролирует маршальская комиссия. Если снаряжение рыцаря неудовлетворительно, то он просто не допускается, потому что турниры — полноконтактное единоборство. Нельзя к этому относиться халатно. Поэтому мы пристально следим за такими моментами, сводим травматизм к минимуму», — пояснил Юкович.

Кстати, барьер, он же джостер, разделяющий конных рыцарей, устанавливается не только для безопасности наездников, но и для того, чтобы в ходе турнира не пострадали лошади. Этот барьер исторически достоверен, он даже прописан в турнирных правилах XV века. Боевые кони ценились всегда. Если рыцарь намеренно ранил коня соперника, его снимали с турнира и отбирали доспехи в пользу владельца раненого коня. Потому что воспитать подобное животного стоит больших денег и огромного количества времени.

Несмотря на все меры предосторожности, иногда без травм не обходится. Поэтому на турнирах дежурит специалист из спасательного отряда «Экстремум», обычный врач может и не справиться. Как объяснил организатор «Битвы на Неве», травмы, полученные в турнирах, довольно специфичны. Плюс обычным врачам не хватает навыка быстрой «распаковки» рыцаря из лат. Поэтому реконструкторы работают теперь с узкопрофильными специалистами, с которыми не расстаются даже на международных соревнованиях.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Мастерство владения мечом на фестивале продемонстрируют и дамы. Правда, от состязаний в полноценных турнирах женщин берегут, но они примут участие в показательных выступлениях.

«Тыкать мечом или копьем — не дамское дело. Женщинам, как и многим из участников, не чужда верховая езда, они во второй день продемонстрируют умение владения клинком, древком оружия в упражнениях. Это некая разминка верхом на лошадях. В показательных выступлениях выяснится, кто из них лучше всех тренировался», — поделился гость студии.

Вход на фестиваль «Битва на Неве» будет бесплатный, правда, чтобы увидеть рыцарские турниры воочию, придется пройти процедуру измерения температуры тела, предъявить сертификат о прививке или результаты ПЦР-теста. Из-за ограничений в рамках эпидемиологической безопасности в этот раз на фестивале не будут продавать напитки и яства, поэтому о перекусе зрителям придется побеспокоиться заранее.