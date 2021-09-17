Донбасс и выборы в Госдуму: голоса особого значения. Колонка Руслана Мармазова

В России стартовали выборы в Государственную думу. И есть, представьте себе, граждане, которые готовились к этому моменту, как к таинству, если угодно. Более того, для них поход на избирательный участок — пусть небольшое, но вполне ощутимое приключение.

Встать надо пораньше, часа в четыре утра, потому как в пять следует уже рассесться по автобусам и отправиться к урнам. В дороге — часа три. С пересечением границы и пересадкой из одного транспорта в другой. Можно и своим ходом отправиться, но это сложнее. Так чего бы логистическими льготами не воспользоваться для большого-то дела?

Потом — избирательный участок в провинциальном российском городке. Собственно, само волеизъявление. После чего аналогичный путь в обратную сторону, чтобы вернуться домой уставшими, но счастливыми от осознания выполненного долга и причастности к, не сочтите за пафос, историческому процессу.

Где это, спросите вы, живут такие сознательные и не боящиеся сложностей россияне? Так в Донбассе. Где же еще? В воюющих народных республиках количество граждан России уже исчисляется сотнями тысяч. И сегодня они впервые получили возможность применить на практике свое конституционное право выбирать депутатов Государственной думы.

Отношение к этому процессу у «новых русских» Донбасса и «старых» жителей «континентальной», так сказать, России, на мой взгляд, несколько разнится. Возможно, чтобы прочувствовать важность момента и дать себе труд не в соседнюю школу прогуляться, где развернут участок для голосования, а съездить в ближайшую область, которая отделена все еще вполне реальной, осязаемой границей со всеми ее формальностями и церемониями, надо на время побыть без возможности выбирать… Или, еще хуже, оказаться на войне без отрыва от собственного дома и производства. Вот тогда и поймешь, что такое быть гражданином могучей страны со свойственными ему правами, естественно, в совокупности с грузом ответственности.

Нельзя сказать, что в Российской Федерации избиратели не понимают своей непреходящей роли в политических процессах. Просто для них — это обычное дело, даже в чем-то рутина, в которой можно поучаствовать, а можно и нет. Обычные избалованные (и слава богу, что так) стабильностью избиратели.

Уже и на три дня голосование для удобства и антиковидной профилактики разбили. И электронный формат придумали, чтобы от любимого и каждой пружинкой лично симпатичного дивана отрываться не пришлось, только клавишу на компьютере нажми — все готово — выбор сделан. Для участников процесса призы учредили, стимулирующие политическую активность масс. Причем такие, что ни в каком «Спортлото» никогда обломиться не могло бы. Просто проголосуйте за кого душе угодно, не сидите сиднем…

Федеральное агентство новостей /

И ведь все равно же миллионы человек, обладающие правом голосовать, пальцем не шевельнут для участия в жизненно важном для страны мероприятии. Одни просто не отреагируют (есть такая категория — «разрешенные барабанщики», по барабану им, и все тут — хоть камни с неба), а другие еще и идеологическую базу под свое бездействие подведут. Дескать:

«Никогда на выборы не ходил, а в этот раз — особенно не пойду».

Впрочем, это тоже выбор, хотя и весьма своеобразный. Издержки демократии!

Проголосуют ли все донбасские граждане России, имеющие на это законное право? Нет, конечно.

Это и технически, как вы наверняка уже смекнули, сложнее, чем в Российской Федерации. Да и за годы вооруженного конфликта, изрядно изломавшего жителей республик Донбасса, появились сторонники такого себе местного «военного меркантилизма». Мол, мы тут на передовой боев за Русский мир — это наш выбор, да, омытый кровью и присыпанный пеплом сгоревших жилищ. Что до нашей поддержки конкретных партий или персоналий политиков, так кто пройдет в Думу, пусть на деле покажет, как поддерживает Донбасс. А на следующих выборах это конвертируется в голоса. Тогда и проголосуем. Логично?

В каком-то смысле да. Но такие настроения в Донбассе не на каждом углу услышишь. Скорее, это исключение из общего желания двигаться в Россию — во всех смыслах и без оговорок или дополнительных условий.

Главное же в начавшемся сегодня процессе даже не конкретные цифры проголосовавших жителей Донбасса. В конце концов, если даже все тамошние обладатели российского паспорта поучаствуют в выборах, это будет лишь капля в многомиллионном океане голосов россиян. Главное — сама возможность такого участия. До сего момента небывалая, а теперь вносящая в геополитику, мирового уровня даже, новый штрих. Новый акцент! Нормальный такой донбасский русский акцент.

Если кто-то этого еще не понял, так это просто вопрос времени. И событий, которые последуют в скором будущем и в дальней перспективе тоже.

Донбасские россияне, например, в данной теме разобрались. Или, во всяком случае, уяснили ее для себя на интуитивном уровне. Потому и едут с утра пораньше в Матвеев Курган, не блещущий, по чести сказать, туристическими достопримечательностями, и в другие приграничные населенные пункты. Постигают чудеса регистрации на сайте госуслуг… Словом, делают свой российский выбор. Вносят лепту, хотя бы и скромную, в свою Россию будущего.

Как же это круто! Как же это важно! Запомните сегодняшнюю дату, она историческая. Для Донбасса — само собой. Но и для России тоже.

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