Британский врач Дебора Ли назвала продукты, снижающие уровень холестерина

Лондон, 17 сентября. Британский врач Дебора Ли в интервью порталу Express заявила, что человеку, следящему за своим здоровьем, стоит больше употреблять продуктов, снижающих уровень холестерина в крови. Это важно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает «Монависта».

Медик отметила, что высокий уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания. Негативно сказывается потребление жирной пищи, мяса, колбасы, мучного, сыра, фастфуда, соленых и прочих нездоровых продуктов. Иногда холестерин повышается из-за различных болезней, среди которых ожирение, нервная анорексия, заболевания почек, гипотиреоз, а также из-за курения и употребления спиртного.

Дебора Ли порекомендовала заменять насыщенные жиры ненасыщенными.

Выяснилось, что снизить уровень холестерина при помощи доступных продуктов довольно просто. Для этого необходимо употреблять три типа продуктов.

С большим содержанием белков: растительные масла, мясо птицы, орехи, любые бобовые, красная рыба.

Зерновые. Предпочтение следует отдавать нерафинированным цельнозерновым продуктам: коричневый рис, черный хлеб.

Молочные продукты. Лучше всего для снижения уровня холестерина подойдут молоко, кефир, йогурты.

Врач также отметила, что не стоит забывать и про лекарственные методы борьбы с холестерином наравне с употреблением полезных продуктов.

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