Самолет Medavia совершит первый полет из Ливии в Мальту после шестилетнего перерыва

Триполи, 17 сентября. Пассажирский лайнер мальтийской авиакомпании Medavia в ближайшие дни совершит первый полет из Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь переходного Правительства национального единства североафриканского государства Мухаммад Хаммуда.

Рейс Триполи — Валлетта назначен на понедельник, 20 сентября. Мероприятие станет очередным шагом по открытию воздушного сообщения между двумя странами.

Мухаммад Хаммуда считает, что возобновление полетов в Мальту проложит путь для граждан Ливии в другие государства Европы. Большинство из них использует этот маршрут для учебы, работы и лечения.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба поприветствовал открытие воздушных границ между двумя странами.

«В качестве первого результата нашего визита в Республику Мальта — возобновление авиасообщения из Ливии в Европу через Валлетту после шести лет приостановки», — написал он.

كأولى نتائج زيارتنا لجمهورية #مالطا، عودة فتح خط الطيران من #ليبيا إلى أوروبا عبر #فاليتا بعد توقفها لسنوات وانحصارها في عدد محدود من الوجهات، انفراجة يعقبها المزيد ان شاء الله — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 16, 2021

Ливия и Мальта подписали ряд партнерских соглашений в различных сферах. Стороны договорились начать выдачу туристических виз, нарастить объемы взаимных инвестиций и сотрудничать в предоставлении противокоронавирусных вакцин.