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Самолет Medavia совершит первый полет из Ливии в Мальту после шестилетнего перерыва
Весь мир
Самолет Medavia совершит первый полет из Ливии в Мальту после шестилетнего перерыва
flickr.com  /  Nabil Molinari

Триполи, 17 сентября. Пассажирский лайнер мальтийской авиакомпании Medavia в ближайшие дни совершит первый полет из Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь переходного Правительства национального единства североафриканского государства Мухаммад Хаммуда.

Рейс Триполи — Валлетта назначен на понедельник, 20 сентября. Мероприятие станет очередным шагом по открытию воздушного сообщения между двумя странами.

Мухаммад Хаммуда считает, что возобновление полетов в Мальту проложит путь для граждан Ливии в другие государства Европы. Большинство из них использует этот маршрут для учебы, работы и лечения.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба поприветствовал открытие воздушных границ между двумя странами.

«В качестве первого результата нашего визита в Республику Мальта — возобновление авиасообщения из Ливии в Европу через Валлетту после шести лет приостановки», — написал он.

Ливия и Мальта подписали ряд партнерских соглашений в различных сферах. Стороны договорились начать выдачу туристических виз, нарастить объемы взаимных инвестиций и сотрудничать в предоставлении противокоронавирусных вакцин.

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