Более шести тысяч наблюдателей и видеокамеры: как проходят выборы в Красноярском крае

В России стартовал первый день голосования по выборам депутатов в федеральный парламент, а также региональные и муниципальные органы власти. О том, как проходит голосование в одном из крупнейших регионов нашей страны, рассказал заместитель председателя общественной палаты (ОП) Красноярского края Валерий Васильев в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Высока ли явка избирателей? Что думают местные жители о нынешних выборах? Надо ли впоследствии оставить трехдневный формат голосования? И как относиться к нападкам Европарламента на избирательный процесс в России? На эти и другие вопросы ответил Валерий Васильев, вышедший на связь со студией из красноярского Центра общественного наблюдения.

Для общественной палаты города участие в выборном процессе стало уже традиционным. По словам Васильева, с 2007 года палата регулярно принимает участие в выборах, осуществляя общественное наблюдение. От предыдущих электоральных циклов нынешняя избирательная кампания отличается более высоким организационным и техническим уровнем, убежден он.

«Например, у нас установлено восемь панелей, которые охватывают 48 избирательных участков. Причем каждые 10–15 минут идет трансляция по тому или иному избирательному участку, которых в общей сложности в крае около 2,2 тысячи единиц. Мы специально создали 20 автоматизированных рабочих мест, волонтеры прошли обучение по работе наблюдения, сейчас они активно наблюдают и реагируют на происходящее. Всего мы подготовили более шести тысяч наблюдателей», — рассказал Васильев.

Он особо отметил, что, помимо шести тысяч человек от ОП, за выборами наблюдают представители партий и отдельных кандидатов. Эти люди покрыли всю сеть избирательных участков Красноярского края. Васильев добавил, что каждые 10–15 минут транслируется помещение четырех участковых избирательных комиссий одновременно, краевой общественной палате видеокамерами удалось охватить 85% всех участков. Это все было сделано, чтобы повысить прозрачность выборов.

wikipedia.org / MaxBioHazard / CC BY-SA 4.0

На фоне такого тотального контроля избирательного процесса довольно странно выглядят новости о том, что Европарламент уже принял доклад с пунктом о непризнании выборов в Госдуму. А ведь выборы в России еще даже не завершились.

«Во-первых, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела нашей страны, а это серьезный аргумент. Мы суверенное государство, и какие-то западные государства, не отличающиеся прозрачностью выборов и соблюдением прав человека, пытаются нас учить. Нам пора от этого отвыкать — действовать с оглядкой на эти государства, которые показывают себя не суверенными странами, а вассалами. Сегодня происходит то, что происходило во время Великой Отечественной войны, когда сателлиты фашистской Германии воевали против СССР. Сегодня сателлиты США и Евросоюза выполняют ту же самую функцию. Правда, делают они это без оружия, но с использованием методов идеологической борьбы», — прокомментировал Васильев.

Он уверен, что какие бы документы Европарламент не принимал, они не будут считаться основанием для пересмотра российских выборов. И в свете происходящих событий уже пора прекратить называть ЕС партнерами, поскольку европейцы все больше ведут себя как противники.

«Пусть говорят. Неважно что. Это наша страна, мы ее любим и являемся ее патриотами. Россия всегда была самостоятельной, и попадать под влияние каких-то прибалтийских и иных государств нам негоже», — заявил зампред красноярской общественной палаты.

Первому дню голосования в Красноярске сопутствует хорошая погода. Люди, по словам Васильева, довольно активно идут голосовать. Мнения среди избирателей разные, но негативных посылов нет, общий настрой позитивный. Зампред краевой ОП отметил, вполне возможно, что это связано именно с увеличением срока голосования. Три дня, предоставленные гражданам для голосования, дают им возможность выбрать удобное для себя время, а «не загоняют в стойло». Он уверен, что эту практику стоило бы оставить и для дальнейших электоральных циклов, ведь увеличение срока голосования повысит явку избирателей.

Однако он без энтузиазма отнесся к идее перенести последующие выборы с сентября на октябрь, на время школьных каникул. По словам Васильева, это негативно отразится на явке избирателей в ряде регионов, где октябрь — это поздняя осень с сопутствующими дождями, слякотью и низкими температурами.