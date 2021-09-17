Владимир Путин предложил перечислить единоразовые выплаты блокадникам Ленинграда

Москва, 17 сентября. Президент РФ считает, что участники блокады Ленинграда должны получить финансовую поддержку от государства.

Блокадники Ленинграда могут получить по 50 тыс. рублей. Данную выплату предложил учредить глава государства Владимир Путин. Он заявил, что предоставление указанных единовременных пособий необходимо осуществить без излишних бюрократических процедур.

Финансовая помощь также предполагается для граждан, награжденных за оборону окруженного фашистами во время Великой Отечественной войны города.

Российский лидер ранее оценил объем государственной поддержки населения во время распространения коронавирусной инфекции. Путин указал, что помощь властей составила около 3 трлн рублей или свыше 4,5% ВВП.