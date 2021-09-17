Путин: США оставили после себя в Афганистане «открытый ящик Пандоры»

Москва, 17 сентября. Соединенные Штаты и их союзники после вывода военного контингента из Афганистана оставили там разруху и «открытый ящик Пандоры», полный проблем.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», — указал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что страны, входящие в состав ОДКБ и ШОС, разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана после «побега» США и НАТО.

Ранее Путин заявил, что временное Правительство Афганистана сейчас нельзя считать репрезентативным, однако сотрудничество и диалог с афганскими властями необходим.