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Путин: США оставили после себя в Афганистане «открытый ящик Пандоры»
Армия
Путин: США оставили после себя в Афганистане «открытый ящик Пандоры»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 сентября. Соединенные Штаты и их союзники после вывода военного контингента из Афганистана оставили там разруху и «открытый ящик Пандоры», полный проблем.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», — указал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что страны, входящие в состав ОДКБ и ШОС, разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана после «побега» США и НАТО.

Ранее Путин заявил, что временное Правительство Афганистана сейчас нельзя считать репрезентативным, однако сотрудничество и диалог с афганскими властями необходим.

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