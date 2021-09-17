В ГИК Петербурга предупредили о фейках, раскрыв тайну «подозрительных спортсменов»

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин развеял слухи о якобы выявленных нарушениях в первый день голосования в Северной столице. По словам члена горизбиркома, большинство распространяемых в соцсетях сообщений о «нарушениях» являются фейками.

«Например, много сообщений о большом количестве случаев надомного голосования, — рассказал член ГИК, сразу отметив, что никаким нарушением это не является. — У избирателей есть такое право, и участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить гражданам такую возможность».

Он напомнил, что перечень оснований для надомного голосования на этих выборах расширен в первую очередь ради уменьшения опасности заражения коронавирусной инфекцией.

«Никакой аномалии тут нет», — отметил член ГИК, уточнив, что подать заявку на надомное голосование избиратели могут до 14:00 воскресенья.

Федеральное агентство новостей /

Рассказал Кузьмин и о «подозрительных спортсменах», замеченных на двух участках Центрального района Петербурга, после чего в соцсетях появились панические сообщения о возможных «каруселях». По словам Кузьмина, «спортсменами» оказались курсанты одного из военных училищ, которые пришли на свой участок в гражданской одежде — в спортивных костюмах. Они думали, что могут голосовать в школе рядом с училищем, но им был разъяснен порядок голосования.

«Есть доказательства, что все они проголосовали только на отведенном им участке», — подчеркнул член ГИК.

Остановился Кузьмин также на сообщениях о якобы опущенных в урну на одном из участков «пачках» бюллетеней. Он напомнил, что в Петербурге выборы идут и в Законодательное собрание, а в двух округах — еще и в муниципалитеты. Избирателям, голосующим по месту регистрации, выдают как минимум четыре бюллетеня — два по партийным спискам, два по одномандатным округам. Так что никакого нарушения при опускании их «пачкой» нет, отметил он.

«Все разговоры о вбросах в данном случае — фейки», — подчеркнул Кузьмин.

Рассказал член горизбиркома и о претензиях одного из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по поводу якобы незаконного приписывания к одному из участков группы сотрудников правоохранительных органов.

«Там действительно имело место открепление, в полном соответствии с законом. Никакого нарушения в этом нет, переживать по этому поводу не вижу никаких причин», — отметил Кузьмин.

Член ГИК в очередной раз разъяснил, что после открепления человек может голосовать только на выборах в Госдуму, так что за конкурента обеспокоенного кандидата никто проголосовать не сможет.

Выборы в Санкт-Петербурге проходят более чем на двух тысячах участков в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Петербуржцы выбирают депутатов Госдумы и городского ЗакСа, в двух округах проходят довыборы в местные муниципалитеты.