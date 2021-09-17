Судан приветствовал решение Совета Безопасности по эфиопской ГЭС «Хидасэ»

Хартум, 17 сентября. Судан приветствовал заявление председателя Совета Безопасности ООН касательно урегулирования спора вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ), назвав его «результатом своих дипломатических усилий».

СБ провел 15 сентября открытое заседание, чтобы принять документ, призывающий Хартум, Аддис-Абебу и Каир вернуться за стол переговоров по расположенной на Белом Ниле ГЭС под эгидой Африканского союза. В тексте также предложено, чтобы наблюдатели и дальше поддерживали процесс и содействовали обсуждению нерешенных технических и юридических вопросов.

В заявлении министерства иностранных дел восточноафриканского государства говорится, что оно приветствует заявление, которое «отражает интерес Совета Безопасности к этому очень важному файлу и его стремление к урегулированию во избежание негативных последствий для безопасности и мира в регионе».

МИД подтвердил, что данный шаг является результатом интенсивных дипломатических усилий внешнеполитического ведомства страны, возглавляемого Марьям ас-Садик аль-Махди, а также отражает уровень гибкости, проявленной суданской делегацией по отношению ко всем сторонам переговоров. Министерство надеется, что принятие заявления Совбезом побудит все три государства как можно скорее возобновить диалог в соответствии с новой методологией и реальной политической волей под эгидой Африканского союза.

Хартум подтвердил также готовность к конструктивному участию в любом процессе, который приведет к достижению имеющего обязательную силу соглашения о наполнении и эксплуатации водохранилища плотины «Возрождение» при содействии наблюдателей, о котором говорится в пятом абзаце заявления председателя СБ.

Египет и Судан, с одной стороны, и Эфиопия, с другой, перекладывают друг на друга ответственность за провал переговоров по ГЭС, которые в течение нескольких месяцев спонсировал Африканский союз. Процесс тянется более 10 лет из-за разногласий по вопросам введения станции в работу.

Со своей стороны Аддис-Абеба посчитал заявление Совета Безопасности необязательным для себя, в то время как Каир также его приветствовал, заявив, что оно представляет собой важный толчок к успеху усилий африканских стран на переговорах. Власти Египта посчитали документ обязательным к исполнению, подчеркнув, что он побудит Эфиопию серьезно и с искренней политической волей участвовать в достижении юридически обязывающего соглашения.

Ранее обе страны, расположенные ниже по течению, обратились к ООН с требованием препятствовать односторонним шагам Аддис-Абебы в вопросе заполнения водохранилища и эксплуатации ГЭС. Согласно заявлению Судана, действия соседнего государства создают угрозу для его плотин на Голубом Ниле и жизни 20 миллионов граждан.