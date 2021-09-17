Супермаркет в шпионском стиле открылся в Киеве

Одна из украинских торговых сетей креативно подошла к оформлению своего нового супермаркета. Покупателей ждет погружение в загадочный мир секретных агентов.

На входе в магазин стоит лазерный детектор, а охранники встречают посетителей в шпионских очках. На потолке — множество экранов, где показываются изображения отсканированных отпечатков пальцев, кадры с камеры слежения и другие секретные данные. Над холодильниками с товарами изображены сейфы, хранящие слитки золота, а под потолком зала висит макет спутника. Кроме того, над головами покупателей у касс расположены «шпионские устройства» в виде больших искусственных глаз с проводами.

Ранее торговая сеть уже создавала подобные проекты. В прошлом году во Львове был открыт супермаркет, интерьер которого оформлен в стиле популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA).