Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 17:04
17:04
Общество
Дед Мороз дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму
17:04
Происшествия
В Петербурге задержали обокравшего пенсионерку мошенника
17:00
Общество
Загадочный памятник Стоунхендж готовят к большой реставрации
16:59
Политика
Памфилова: около 225 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах в Госдуму
16:59
Весь мир
Госдеп США одобрил оборонную сделку с Саудовской Аравией на сумму 500 млн долларов
16:58
Общество
Общественник Васильев призвал не реагировать на заявления ЕС про выборы в Госдуму
16:54
Общество
Более 15% избирателей в Крыму уже отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму
16:53
ИноСМИ
Иностранный агент: Почему Роман Доброхотов сбежал из России
16:52
Политика
Памфилова: по состоянию на 16:00 в первый день голосования явка составила 9,16%
16:51
Весь мир
Главы регионов Сомали призвали к диалогу конфликтующих президента и премьера
Все новости

Супермаркет в шпионском стиле открылся в Киеве
Общество

Одна из украинских торговых сетей креативно подошла к оформлению своего нового супермаркета. Покупателей ждет погружение в загадочный мир секретных агентов. 

На входе в магазин стоит лазерный детектор, а охранники встречают посетителей в шпионских очках. На потолке — множество экранов, где показываются изображения отсканированных отпечатков пальцев, кадры с камеры слежения и другие секретные данные. Над холодильниками с товарами изображены сейфы, хранящие слитки золота, а под потолком зала висит макет спутника. Кроме того, над головами покупателей у касс расположены «шпионские устройства» в виде больших искусственных глаз с проводами.

Ранее торговая сеть уже создавала подобные проекты. В прошлом году во Львове был открыт супермаркет, интерьер которого оформлен в стиле популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA).

Вернуться назад

Все новости / Общество / Супермаркет в шпионском стиле открылся в Киеве
киев украина gta супермаркет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru