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Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 13:50
Экономика
Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 17 сентября. Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» может занять до двух месяцев.

Кроме того, такой срок может быть дополнительно продлен. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Вивиан Лунела.

Руководители проекта «Северный поток — 2» сначала должны подать запрос на сертификацию немецкому регулятору. Он, в свою очередь, примет и передаст в ЕК свой проект решения, запросив мнение Еврокомиссии, согласно доработанной Газовой директиве.

«Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», — описала процесс сертификации Лунела.

Процесс получения разрешения на запуск «СП-2» может затянуться. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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еврокомиссия северный поток - 2 сертификация
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