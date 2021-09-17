Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более

Брюссель, 17 сентября. Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» может занять до двух месяцев.

Кроме того, такой срок может быть дополнительно продлен. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Вивиан Лунела.

Руководители проекта «Северный поток — 2» сначала должны подать запрос на сертификацию немецкому регулятору. Он, в свою очередь, примет и передаст в ЕК свой проект решения, запросив мнение Еврокомиссии, согласно доработанной Газовой директиве.

«Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», — описала процесс сертификации Лунела.

Процесс получения разрешения на запуск «СП-2» может затянуться. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.