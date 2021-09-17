Твердо и четко: пять плюсов и полтора минуса дистанционного электронного голосования

Долгожданные выборы 2021 года стартовали, впереди у россиян есть три дня, чтобы определиться, кому отдать голос. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, а результаты голосования станут известны утром 20 сентября.

В этот раз в процедуре ожидаются новшества. Во-первых, волеизъявление идет теперь не один день, а три. Эксперимент показал свою эффективность во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России годом ранее, теперь работа системы позволяет привлечь большее число избирателей.

Во-вторых, видеокамеры охватывают 96% избирательных участков, что позволяет эффективно наблюдать за ходом голосования и выявлять возможные нарушения. Также ЦИК решил ограничить доступ к трансляциям, сохранив его у отдельных категорий граждан, например, членов избиркомов, наблюдателей, кандидатов в депутаты. Это необходимо для экономии средств, так как обеспечение бесперебойной работы онлайн-видеонаблюдения обходится в солидную копеечку.

В-третьих, продолжается эксперимент с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Год назад удаленно голосовать могли лишь жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области, теперь к ним добавились Курская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области, а также город Севастополь. Плюсы и минусы ДЭГ удалось оценить журналистке ФАН.

Удаленка

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

Главный плюс — возможность отдать свой голос удаленно. В эпоху проклятого COVID-19 это особенно важно, так как снижается риск заболеть. А коль не нужно идти на участок, то нет и сопутствующего стресса из-за спешки. Иногда в кабинке могло создаваться ощущение, что все наблюдают только за тобой, причем сделать выбор нужно сверхбыстро, дабы не задерживать остальных голосующих. Получив электронные бюллетени в первые часы голосования, можно думать над выбором все три дня, чего офлайн сделать невозможно.

С дистанционным голосованием отдать голос можно из дома, с работы или даже в пути — с телефона или планшета. Главное — предварительно зарегистрироваться онлайн. Брать открепительное удостоверение теперь тоже не нужно. Отпадает и необходимость поиска избирательного участка по адресу проживания.

Безопасный блокчейн

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

Технология блокчейна с первых секунд после авторизации создает уникальный электронный ключ, что делает из ДЭГ неприступную крепость — никто не сможет заполучить ваши данные по пути в ЦИК. Шифрование распространяется не только на ваши данные, но и на браузер, с которого вы авторизовались: зайти параллельно с другого устройства не получится.

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

Не получится и проголосовать повторно, система вежливо предупредит, что вам уже выдали электронные бюллетени. Также важно иметь в виду: если вы зарегистрировались на ДЭГ, то проголосовать на участке офлайн вы уже не сможете, бюллетень вам попросту не дадут. К слову, это хоронит и печально известные «карусели» — такие махинации в электронном голосовании исключены.

Для «чайников»

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

После авторизации в системе пользователь видит подробную инструкцию. Написано все понятным языком, лаконично, все пункты «проглатываются» легко и быстро. Это очень полезно для граждан старшего возраста, которые могут чего-то не понимать или относиться к ДЭГ с долей скепсиса.

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

До голосования дважды проводились тренировки системы. В тестовой процедуре было четыре бюллетеня, в которых находились «Партия 1», «Партия 2», «Партия 3» и «Партия 4», а также кандидаты с одним именем («Кандидатов Кандидат Кандидатович»), но с разными биографиями. Если вы участвовали в тренировке, то вопросов по основному электронному голосованию быть не должно.

Случайности исключены

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

Невозможно проголосовать за партию или кандидата случайно, перепутав с другим наименованием или именем. Во-первых, возможность выбора появляется только после ознакомления со всем списком кандидатов. Во-вторых, после установки заветной галочки вас еще раз переспросят — вы уверены в своем выборе?

И если вдруг на данном этапе вы действительно ошиблись и нажали не туда, то можно исправить эту оплошность, выбрав правильное поле. С бумажными бюллетенями такое, разумеется, невозможно.

Порча бюллетеней в прошлом

На участке голосования всегда есть вероятность случайно испортить бюллетень, пусть и довольно маленькая. Выронили ручку прямо в соседний квадратик, неловко чиркнули во время простановки галочки — все, бюллетень официально испорчен и недействителен. При ДЭГ это исключено, как исключена и злонамеренная порча документа, к которой иногда призывают горе-оппозиционеров.

Но есть в дистанционном электронном голосовании и недостатки. Один существенный минус и небольшая его половинка, которую точно устранят к следующим выборам.

Полтора минуса ДЭГ

С удаленкой ушла «ламповость» и приятность голосования на участках. С чем они всегда ассоциируются? Музыка, иногда выступления артистов, россыпь пирожков на продажу

— все такое привычное и родное, что создается некое ощущение праздника. Теряется и повод посетить родную школу, если ваш избирательный участок находится на территории альма-матер. Вспоминать чудесные школьные годы придется дома.

А на половинку минуса тянет нагрузка на сервера ДЭГ. В первые часы голосования ощущался наплыв граждан, страницы грузились не очень быстро. Впрочем, «не очень быстро» в данном случае очень походит на избалованность автора материала, так как вместо одной секунды приходилось ждать аж целых три. Ничего страшного, в следующий раз это обязательно учтут, если будут жалобы.

vybory.gov.ru / Портал ДЭГ

В целом эксперимент снова удачный. Не омрачили его даже DDOS-атаки на портал дистанционного голосования в Москве. Об этом ранее сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах депутатов Государственной думы в режиме онлайн.