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Танкисты ЦВО уничтожили объекты условного противника на учениях под Челябинском
Армия
Танкисты ЦВО уничтожили объекты условного противника на учениях под Челябинском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 17 сентября. В Челябинской области прошли учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 2,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках финального этапа маневров танкисты отработали маневренный бой с уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника. Экипажи вели огонь из штатного орудия калибра 125 миллиметров.

В ходе учений использовался опыт вооруженных конфликтов современности: применялась танковая карусель и сирийский вал, а также совместные действия огневых средств и беспилотной авиации в едином разведывательно-огневом комплексе.

В маневрах были задействованы свыше 2,5 тысяч военнослужащих и более 700 единиц вооружения и техники. В ходе практических действий танковые полки поочередно действовали друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий.

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