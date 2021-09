Тысячи мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США

Вашингтон, 17 сентября. Тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Об этом сообщает мэр Бруно Лосано.

Утром 16 сентября более 8200 человек скопились под международным мостом, соединяющим мексиканский город Сьюдад-Акунья с Дель-Рио, штат Техас. К вечеру их число превысило 10 тысяч. По информации пограничных служб, за сутки количество людей увеличилось вдвое.

BREAKING: Our drone is back over the international bridge in Del Rio, TX. Per source, the number of migrants waiting to be processed has now swelled to approx 8,200. It was 4,000 yesterday AM. Doubled in one day. BP overwhelmed, & I’m told situation is “out of control” @FoxNews pic.twitter.com/ThJJJ0JWCT — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2021

Мигранты остаются во временных лагерях без базовых услуг и в условиях сильной жары, достигающей 37°C. По словам некоторых из них, наблюдается острая нехватка воды и продовольствия. Сотни людей регулярно пересекают реку Рио-Гранде, чтобы вернуться в Мексику и запастись предметами первой необходимости, которые американская сторона им не предоставляет. Многие проводят в таких условиях более пяти дней в ожидании ответа от властей.

Migrants waiting to claim asylum and camping under the bridge connecting Del Rio, Texas, and Ciudad Acuna, Mexico, wade through the Rio Grande and back into Mexico to stock up on essentials they say they are not receiving on the U.S. side: https://t.co/lq0LZSWkME ???? Go Nakamura pic.twitter.com/zVBawMHK3m — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 16, 2021

Большинство мигрантов являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Рассчитывая на получение убежища в США, они выстраиваются в очередь, чтобы быть задержанными и затем подать заявку на пребывание на территории страны. Данная ситуация лишь усугубляет гуманитарный и миграционный кризисы, с которыми столкнулась администрация президента Джо Байдена. С начала года количество арестов на границе достигло самого высоко показателя за последние 20 лет — только за август было задержано 195 тысяч человек.

Law enforcement source on the ground at the bridge this morning just sent me this video showing the situation there. I’m told a large majority of the migrants are Haitians and more are crossing into the US and arriving at the bridge by the minute. BP w/ limited manpower @FoxNews pic.twitter.com/dHWCrhFikq — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2021

Представители приграничного патруля заявили, что они не справляются с потоком беженцев, и для этого власти увеличат число сотрудников в Дель-Рио, чтобы обеспечить «безопасный, гуманный и законный процесс». Они добавили, что мигрантам были предоставлены питьевая вода, полотенца и биотуалеты.

По информации журналиста Билла Мелугина, сегодня власти временно запретили полеты над международным мостом «по соображениям безопасности». Теперь сотрудники СМИ не могут использовать дронов для воздушной съемки.

NEW: We’ve learned that the FAA just implemented a two week TFR (Temporary Flight Restrictions) over the international bridge in Del Rio, TX, meaning we can no longer fly our FOX drone over it to show images of the thousands of migrants. FAA says “special security reason”. pic.twitter.com/aJrjAPO2Pz — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 17, 2021

Количество гаитянских беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан страны, пострадавшей в августе от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек, и переживающей острый политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.