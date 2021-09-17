Фрагменты Старых Приказов XVI века найдены при раскопках в Московском Кремле

Москва, 17 сентября. Российские археологи обнаружили фрагменты Старых Приказов XVI века во время раскопок в Московском Кремле.

О существовании здания было известно лишь из письменных источников и изображений, пояснил директор Института Археологии РАН Николай Макаров. Принадлежность строения к Старому Приказу установили после тщательного исследования

«Изучение кирпично-белокаменных конструкций, открытых в прошлом году, позволило установить, что это не опоры крыльца Новых Приказов, а сохранившиеся под землей фрагменты предыдущего здания Приказов, разобранного при начале строительства новых «дьячих палат» конца царствования Алексея Михайловича», — сообщил Макаров.

Раскрытые кладки стали первым материальным свидетельством существования здания Старых Приказов, отметил академик.

Недалеко от Великого Новгорода группа археологов обнаружила древнее сооружение IX века. Рюриково городище было расположено у истока реки Волхвов, ученые считают, что именно оттуда началась история Великого Новгорода.