Аналитики Sohu: единое командование позволит ВС РФ и Белоруссии победить НАТО

Пекин, 17 сентября. Всего лишь одно решение поможет России и Республике Беларусь одержать победу над НАТО в случае войны, считают китайские аналитики.

Войска России и Белоруссии недавно приняли участие в масштабных учениях «Запад-2021», завершившихся 16 сентября, напомнили авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они подчеркнули, что это мероприятие привлекло повышенное внимание со стороны мировой общественности. По словам экспертов, целью российско-белорусских маневров была отработка совместных приемов по противодействию атакам со стороны сил Североатлантического альянса, причем масштабы этих учений действительно должны были произвести впечатление на западных оппонентов Москвы и Минска.

Россия и Белоруссия, однако, допустили один просчет во время проведения учений, утверждают журналисты. По их словам, российские войска находились под командованием главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а бойцами армии Республики Беларусь руководил его белорусский коллега Виктор Гулевич. То есть каждый из генералов командовал только своими солдатами, так как не был создан единый командный центр, уточнили авторы материала.

«Хотя у стран существовал единый план действий, не было никакого формирования высшего объединенного боевого командования», — констатировали эксперты.

Западные государства же имеют центральный штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, отметили журналисты. Управляет этим штабом верховный главнокомандующий — генерал ВС США Тод Уолтерс, который имеет право принимать военные решения без одобрения государственных лидеров стран Альянса. Москве и Минску стоит озаботиться решением этого вопроса на фоне растущей угрозы со стороны НАТО, уверены аналитики.

РФ и Белоруссия нуждаются в объединенном командовании войск, что явно продемонстрировали прошедшие учения, утверждают эксперты. По их мнению, чтобы иметь возможность дать Альянсу эффективный отпор в случае необходимости Москве и Минску хватит всего лишь одной вещи. Авторы публикации раскрыли рецепт победы России и Белоруссии над НАТО в случае войны, заключающийся в едином командовании, которое необходимо сформировать.

Ранее датский военный эксперт Клаус Матисен заявил, что возрастающая военная мощь России сильно беспокоит страны Запада. По его словам, Москва постоянно демонстрирует свои успехи в оборонной сфере, что изрядно пугает оппонентов РФ.