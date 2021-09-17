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Сосед Галкина вспомнил, как строился замок Пугачевой в поселке Грязь
Шоу-бизнес
Сосед Галкина вспомнил, как строился замок Пугачевой в поселке Грязь
Prt Scr youtube.com / Москва 24  / 

Москва, 17 сентября. Сосед известных Аллы Пугачевой и Максима Галкина, чей замок расположен в деревне Грязь Московской области, рассказал, что, благодаря звездному соседству, в населенном пункте благоустроены дороги и многое другое. При этом, по его словам, так было не всегда. Иван вспомнил тяжелые времена, когда замок только возводился, пишет Teleprogramma.pro

«Вот когда строился дворец, больше десяти лет назад, был ад: ни проехать, ни пройти. Грязь в прямом смысле этого слова. Техника сновала бесконечно, отбойные молотки всю ночь иногда работали и так далее. Но пережили, к счастью, теперь здесь тихо», — поделился сосед. 

По словам Ивана, знакомиться со звездами ему не хочется. Он обычный работяга и большую часть жизни проводит на участке или в огороде или помогает соседям по хозяйству. 

Он вспомнил одну историю.

«Однажды я проходил мимо замка и увидел, как из ворот выезжает вереница машин. Скорее всего, это уезжали гости от Пугачевой и Галкина. Я пошел дальше и даже не остановился», — рассказывает Иван. 

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