Властелин финансовых потоков: главное о профессии «экономист»

Сфера финансов издавна привлекает молодых людей, мечтающих об интересной и востребованной профессии, приносящей к тому же достойный заработок. Но если основать собственный бизнес готовы далеко не все, то выучиться на экономиста способны многие: главное — желание, трудолюбие и набор определенных качеств, характерных для представителей этой профессии. Сегодня экономисты востребованы как никогда, ведь каждая компания стремится не только к финансовой стабильности, но и к еще большей прибыльности, а представители этой профессии, как в шутку говорят, знают о деньгах даже больше, чем те, кто их имеет. Недаром имена знаменитых экономистов, таких как Карл Маркс, Ирвинг Фишер, Пол Кругман, Егор Гайдар, Сергей Глазьев и другие, у всех на слуху. Причем хорошего специалиста в сфере экономики с радостью примут как в небольшую частную компанию, так и в крупную государственную организацию. Сегодня мы узнаем, чем именно занимается экономист на рабочем месте, где и по каким направлениям можно работать представителю экономической профессии, в чем состоят плюсы и минусы специализации и как сделать, чтобы трудовая деятельность экономиста была максимально комфортной как для самого специалиста, так и для работодателя.

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Кто такой экономист и что он делает в соответствии с занимаемой должностью?

Экономист — это специалист, выступающий экспертом в сфере, которая, как нетрудно догадаться, зовется экономикой. Его главные рабочие задачи — анализ хозяйственной деятельности компании как с точки зрения текущего положения дел, так и со стороны повышения ее эффективности, выстраивание путей оптимизации бизнес-процессов, разработка наилучшего порядка финансового планирования и бюджетирования, мониторинг реализации бюджета, а также систематическое ведение отчетности. Проще говоря, представитель этой профессии отвечает за правильность расстановки приоритетов и целей для получения предприятием максимальной прибыли при минимальных потерях. Поэтому исходя из того, что делает экономист, его можно смело назвать одним из первых лиц компании, несущих ответственность за ее настоящее и будущее.

Между тем экономистом можно быть как на практике, так и в теории. Практические специалисты ведут трудовую деятельность на предприятиях, а теоретики являются профессионалами в области экономических наук и готовят будущих экономистов в образовательных учреждениях, а также работают на курсах повышения квалификации.

Кем может работать представитель профессии «экономист»?

Перечень экономических профессий достаточно широк, и одной из самых популярных издавна является специализация «бухгалтер». Этот специалист производит анализ финансовой деятельности предприятия, также в зоне его ответственности находятся денежные средства, товары и материальные ценности. В свою очередь финансовый аналитик собирает и подвергает анализу всю информацию, необходимую фирме с финансовой точки зрения, занимается рациональным распределением затрат и расходованием резервов, а также определяет потенциальные возможности финансового роста предприятия. Финансист, как следует из наименования должности, несет ответственность за финансовые операции, производимые в компании, а также берет на контроль ее финансовые потоки и хозяйственную деятельность. Обширный круг обязанностей и полномочий принимает на себя и специалист по финансовому планированию на производстве. Он также работает над совершенствованием деятельности компании, стремится увеличить ее продуктивность. И, как мы уже упоминали, экономист-преподаватель трудится в вузах или на специализированных курсах, принимая непосредственное участие в становлении будущих высококлассных специалистов широкого экономического профиля.

Впрочем, не только изобилием возможных «рядовых» вариантов трудовой деятельности славится профессия «экономист». Продвигаясь по карьерной лестнице, этот специалист может без особого труда дорасти до топовых позиций. Например, стать главным экономистом или руководителем экономического отдела. В этом случае ему придется решать гораздо более глобальные задачи и, как следствие, возложить на себя еще большую ответственность, однако существенное повышение заработной платы, равно как и личного рейтинга в бизнес-кругах, не заставят себя ждать.

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Профессия «экономист»: основные плюсы и минусы, присущие этой специализации

Получение профессии экономиста открывает перед специалистом массу возможностей. Поскольку профессионалы в этой сфере высоко ценятся как на российском, так и на зарубежном рынке труда, даже начинающий экономист может рассчитывать на вполне достойную заработную плату, которая в дальнейшем будет только возрастать пропорционально опыту и умениям. Кроме того, профессия является универсальной, ведь анализ и учет финансов характерен для хозяйственной деятельности в любых направлениях, вы всегда сможете выбрать для себя работу по душе. Это может быть, к примеру, служба в одном из государственных учреждений, которое специализируется на решении экономических задач, например, в Центробанке или Министерстве финансов РФ. Похожая активность ждет специалиста в банках и налоговых инспекциях, агентствах по страхованию, пенсионных фондах и т. д. Также профессионалы-экономисты могут успешно применить свой опыт и знания на предприятиях промышленного спектра и в аграрной отрасли. Если вы тяготеете к исследовательской деятельности в рамках выбранной профессии, то имеет смысл рассмотреть трудоустройство в одном из образовательных учреждений, НИИ или даже Академии наук. На нескучную и высокооплачиваемую работу можно также рассчитывать в гостиничной сфере и ресторанном бизнесе. И, наконец, хорошего экономиста всегда по достоинству оценят на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Обладая твердыми знаниями в финансовой сфере, экономист может без особого труда основать и свой собственный бизнес, не боясь прогореть. Безусловно, работа экономиста хоть и нелегка, но уж точно не покажется вам скучной: решение интересных бизнес-задач, непрерывное расширение кругозора и множество других аналогичных бонусов вам обеспечены.

Как и в любой другой профессиональной деятельности, в работе экономиста есть и свои недостатки. В первую очередь стоит обратить внимание на высокую ответственность профессии. Ведь от правильности финансовых выкладок экономиста без преувеличения зависит судьба предприятия. Кроме того, для этой сферы труда характерна достаточно высокая конкуренция, поэтому на постоянную работу в престижной организации может рассчитывать лишь по-настоящему грамотный специалист. Наконец, не каждый кандидат в экономисты справится с ежедневным огромным потоком цифр и документов, согласится на непрерывное обучение и совершенствование в процессе работы, а также смирится с нестабильным рабочим графиком.

Важные качества, необходимые представителям экономических профессий

Чтобы преуспеть в профессии «экономист», потребуется определенный набор личных и профессиональных качеств. К ним относятся высокая ответственность, организованность, развитое аналитическое мышление и логическая память. Кроме того, профессионалу в этой сфере потребуются высокая работоспособность и концентрация внимания, способность работать с внушительными объемами информации, умение четко, грамотно и по существу изложить свою точку зрения и доказать ее правильность как в устной форме, так и письменно. А для успешного продвижения по карьерной лестнице вам также понадобятся активная жизненная позиция и умение быстро и эффективно «разруливать» нестандартные задачи.

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Как и сколько времени необходимо учиться на экономиста?

Чтобы стать экономистом, потребуется закончить высшее учебное заведение. Это могут быть, к примеру, Институт международных экономических связей, Высшая школа экономики, Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Дипломатическая академия МИД РФ, Российская таможенная академия и другие. О том, какие школьные предметы потребуется сдавать после 9-го и 11-го классов, вы можете узнать в приемных комиссиях выбранных вузов. Как правило, абитуриенту необходимы такие дисциплины, как математика, обществознание и русский язык. А чтобы шансы на зачисление были более высокими, рекомендовано пройти дополнительное тестирование и по возможности предъявить высокие баллы ЕГЭ по иностранному языку.

В процессе обучения студенту предстоит освоить такие важные экономические дисциплины, как международная торговля, менеджмент, бухгалтерский учет, микро- и макроэкономика, маркетинг — в общей сложности более 60 предметов.

Для освоения специализации также можно поступить на курсы. Получить профессию «экономист» в рамках дополнительного образования приглашают такие известные вузы, как Межрегиональная академия промышленного и строительного комплекса, Международная академия экспертизы и оценки, Российский институт профессионального образования ИПО и другие. Получить диплом о профессиональной переподготовке можно в среднем за 6–8 месяцев, также возможно дистанционное обучение.

От чего зависит зарплата экономиста и сколько он зарабатывает?

Как и во многих других профессиональных сферах, уровень заработной платы экономиста находится в прямой зависимости от региона, в котором он трудится, масштабности выбранного предприятия и, безусловно, опыта и компетенций самого сотрудника. Начинающие специалисты, как правило, могут рассчитывать на работу в небольшой фирме за скромное вознаграждение, не превышающее 25-30 тыс. рублей. Но зато на предприятии, не предъявляющем слишком серьезных требований к претенденту на вакансию экономиста, новички смогут решать разноплановые задачи в более спокойных условиях, быстрее набрать опыт и почувствовать себя более уверенно в выбранной профессии. Более того, многие начинают свою трудовую деятельность в небольших фирмах-стартапах, еще находясь на старших курсах учебного заведения. Так можно наилучшим образом совместить теорию с практикой и обеспечить быстрый старт.

Перейдя в более крупную организацию, экономист может рассчитывать на доход более 60 тыс. рублей. Что же касается профессионала со стажем, размер ежемесячной оплаты его труда, как правило, не опускается ниже отметки 120 тыс. рублей даже в небольших городах. Карьерный рост экономиста предполагает достижение должности главного специалиста экономического отдела, а затем и финансового директора организации. Кроме того, продвинутые представители профессии при желании могут найти достойную работу за рубежом.