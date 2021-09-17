Путин призвал к взаимодействию с временным Правительством Афганистана

Москва, 17 сентября. Временное Правительство Афганистана нельзя назвать репрезентативным, заявил президент России Владимир Путин.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над территорией страны.

Российский лидер подчеркнул, что временное Правительство Афганистана сейчас нельзя считать репрезентативным, однако сотрудничество и диалог с афганскими властями необходим.

Ранее глава государства предложил задействовать весь потенциал ШОС для урегулирования ситуации в Афганистане. По словам Путина, нужно сделать все возможное, чтобы пресечь угрозы «терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма».

1 Организация запрещена на территории РФ.