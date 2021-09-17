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Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» начнут поставлять в Никарагуа
Общество
Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» начнут поставлять в Никарагуа
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 17 сентября. Российский фонд прямых инвестиций подписал контракт с Никарагуа на поставку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт» сообщили в РФПИ.

Правительство страны одобрило препараты для прививок из России еще весной 2021 года. Вакцины доказали свою эффективность и безопасность в ходе проведенных исследований. РФПИ будет поставлять эти разработки в Никарагуа до конца 2021 года, передает ТАСС.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили на территории 70 стран по всему миру. Некоторые государства начали выпуск препарата по российской технологии. Разработку признали безопасной для беременных.

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