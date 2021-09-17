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Егор Крид решил избавиться от YouTube-канала с почти 6 миллионами подписчиков
Шоу-бизнес
Егор Крид решил избавиться от YouTube-канала с почти 6 миллионами подписчиков
vk.com  /  Егор Крид

Москва, 17 сентября. Популярный рэпер Егор Крид удивил поклонников неожиданной новостью. Музыкант объявил об удалении своего YouTube-канала, на который подписаны почти 6 миллионов пользователей.

Певец опубликовал новое видео под названием «Я удаляю канал». Крид попрощался с подписчиками и поблагодарил их за десять лет, в течение которых поклонники следили за его творчеством на YouTube.

«Вы были со мной с самого старта, и благодаря моему клипу «Любовь в Сети», который есть на этом канале, в моей карьере все получилось», — отметил музыкант.

По словам рэпера, раньше любой его ролик набирал по 1,5 миллиона просмотров в первые часы после публикации, однако сейчас такого внимания к видео не наблюдается. Егор Крид не исключил, что сам виноват в этом, поскольку выкладывал на YouTube разный контент, например, и влоги, и клипы, и ролики о компьютерных играх. Как отметил певец, алгоритмы платформы его «не пощадили», поэтому он принял решение избавиться от канала.

Однако музыкант уже зарегистрировал новый YouTube-канал под названием Kreed Family. Он поспорил с блогером Бустером, что соберет 1 миллион подписчиков за месяц.

Егор Крид ранее возмутил поклонников снимком в нестандартном образе. Фанаты раскритиковали рэпера за фото в клетчатой юбке.

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Егор Крид youtube рэпер
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