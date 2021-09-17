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Пентагон отстроит новые военные базы на юге Австралии
Армия
Пентагон отстроит новые военные базы на юге Австралии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Канберра, 17 сентября. США построят новые военные базы на юге Австралии и расширят существующие авиабазы на восточном побережье, сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон.

В австралийском минобороны сообщили, что обучение на военной базе на севере уже проходит тысяча американских солдат, а новые военные базы, которые будут построены в южных регионах страны, расширят возможности местной промышленности и позволят создать новые рабочие места для австралийцев. На восточное побережье отправят дополнительные звенья авиации.

«Речь идет о переброске различных типов самолетов, в том числе бомбардировщиков и разведчиков <...>, которые будут базироваться на военных аэродромах в Ричмонде или Эмберли», — рассказал Даттон в интервью телеканалу 9 News.

Также глава австралийского ведомства отметил, что военное сотрудничество между Вашингтоном и Канберрой будет расширено за счет создания баз обслуживания ВМС и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе.

Ранее стало известно, что США, Великобритании и Австралии намерены заключить пакт AUKUS, который будет противостоять Китаю в военной сфере. По условиям этого соглашения, Канберра получает первые в своей истории атомные лодки.

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