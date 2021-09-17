ORSIS создаст первую в России дальнобойную снайперскую винтовку под калибр стран НАТО

Москва, 17 сентября. Российские специалисты разработают сверхдальнобойную снайперскую винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg, работу над ней поручили компании ORSIS.

Новая винтовка сможет поражать цели в различных боевых условиях и на дистанции в 2,5-3 километра, рассказал РИА Новости главный конструктор ORSIS Максим Байметов. Отдельно он подчеркнул, что речь идет о настоящей боевой дистанции, а не о случаях, когда требуется установить рекорд дальности. В России оружие подобного класса до ORSIS еще не производили. На испытания винтовка выйдет в 2022 году.

«Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов», — рассказал Байметов

По словам директора предприятия, винтовку создают для вывода на экспорт, но проектом уже заинтересовались на родине, речь в первую очередь идет о силовых структурах.

Компания «Промтехнология» (бренд ORSIS) уже разработала высокоточную винтовку ORSIS Т-5000, на ее базе был сконструирован снайперский комплекс «Точность», который в различных модификациях был поставлен на вооружение ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ. В июле компания презентовала снайперскую винтовку ORSIS-F17, которая была создана по заказу российских спецслужб.