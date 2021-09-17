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ORSIS создаст первую в России дальнобойную снайперскую винтовку под калибр стран НАТО
Армия
ORSIS создаст первую в России дальнобойную снайперскую винтовку под калибр стран НАТО
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 сентября. Российские специалисты разработают сверхдальнобойную снайперскую винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg, работу над ней поручили компании ORSIS.

Новая винтовка сможет поражать цели в различных боевых условиях и на дистанции в 2,5-3 километра, рассказал РИА Новости главный конструктор ORSIS Максим Байметов. Отдельно он подчеркнул, что речь идет о настоящей боевой дистанции, а не о случаях, когда требуется установить рекорд дальности. В России оружие подобного класса до ORSIS еще не производили. На испытания винтовка выйдет в 2022 году.

«Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов», — рассказал Байметов

По словам директора предприятия, винтовку создают для вывода на экспорт, но проектом уже заинтересовались на родине, речь в первую очередь идет о силовых структурах.

Компания «Промтехнология» (бренд ORSIS) уже разработала высокоточную винтовку ORSIS Т-5000, на ее базе был сконструирован снайперский комплекс «Точность», который в различных модификациях был поставлен на вооружение ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ. В июле компания презентовала снайперскую винтовку ORSIS-F17, которая была создана по заказу российских спецслужб.

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нато снайперская винтовка orsis
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