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Младшая дочь Сергея Шойгу впервые стала мамой
Политика
Младшая дочь Сергея Шойгу впервые стала мамой
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу в очередной раз стал дедушкой. Младшая дочь министра, общественный деятель и спортивный функционер Ксения Шойгу родила первенца.

Радостной новостью о прибавлении в семье поделился муж дочери главы военного ведомства, спортивный блогер и тренер Алексей Столяров на своей странице в Instagram. Он сообщил подписчикам, что у них с женой родилась девочка, а также показал совместное фото с супругой. Судя по эмоциям Столярова, он присутствовал на родах.

«Ксения Шойгу и все девушки, вы просто великие! Люблю!» — написал блогер.

Впервые ставшая матерью дочь Сергея Шойгу тоже сообщила о появлении его внучки на свет в Instagram. По словам Ксении Шойгу, они с мужем счастливы после рождения ребенка.

Глава Минобороны ранее принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Шойгу пообщался с детьми, пришедшими на избирательный участок, и подарил фуражку мальчику, который мечтает стать десантником.

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