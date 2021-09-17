Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 14:03
13:59
Общество
Первая группа российских туристов прибыла на венесуэльский курортный остров Маргарита
13:59
Весь мир
Судан приветствовал решение Совета Безопасности по эфиопской ГЭС «Хидасэ»
13:59
Общество
Политолог Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
13:54
Спорт
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче лидеров футбольной М-лиги России
13:53
Политика
Губернатор Самарской области Азаров проголосовал на выборах в Госдуму
13:46
Политика
Максим Шугалей проголосовал в Выборгском районе Петербурга
13:45
Происшествия
Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции
13:45
Общество
Минтуризма Дагестана: Саудия обещает вскоре признать российскую вакцину от COVID-19
13:45
Экономика
Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более
13:42
Общество
Более 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса
Все новости

Песков анонсировал переговоры Путина и губернатора Петербурга 17 сентября
Политика
Песков анонсировал переговоры Путина и губернатора Петербурга 17 сентября
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента России

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин 17 сентября проведет переговоры с губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что на вторую половину дня у главы государства запланирован международный телефонный разговор. После этого президент проведет онлайн-переговоры с петербургским губернатором Бегловым, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина ранее анонсировал встречу президента с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Песков сообщил, что переговоры состоятся 20 сентября текущего года в формате видеоконференции.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков анонсировал переговоры Путина и губернатора Петербурга 17 сентября
путин песков беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru