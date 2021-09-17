Песков анонсировал переговоры Путина и губернатора Петербурга 17 сентября

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин 17 сентября проведет переговоры с губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что на вторую половину дня у главы государства запланирован международный телефонный разговор. После этого президент проведет онлайн-переговоры с петербургским губернатором Бегловым, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина ранее анонсировал встречу президента с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Песков сообщил, что переговоры состоятся 20 сентября текущего года в формате видеоконференции.