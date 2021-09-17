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Песков сообщил о самочувствии Путина на самоизоляции
Общество
Песков сообщил о самочувствии Путина на самоизоляции
kremlin.ru

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо на самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства вынужденно перешел на дистанционный формат работы, поскольку коронавирус выявили у людей в его близком окружении. По словам Пескова, они переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, поскольку заблаговременно прошли вакцинацию.

Рабочий график Путина не изменился в связи с его временной самоизоляцией. Президент проводит все запланированные встречи в онлайн-формате, добавил его пресс-секретарь.

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