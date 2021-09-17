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Политолог Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
Общество
Политолог Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
Федеральное агентство новостей  / 

Белорусскому народу в составе польского государства в 20-30-е годы прошлого века приходилось несладко. Об этом в интервью ФАН заявил представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

В Республике Беларусь 17 сентября отмечается новый праздник — День народного единства. Сегодня президент страны Александр Лукашенко впервые поздравил с ним соотечественников. По его словам, народ РБ, «пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х и гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства», сумел сохранить свою независимость и национальную гордость. Лукашенко также пояснил, почему праздник был назначен именно на эту дату.

«Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации», — заявил президент.

Соловейчик убежден, что речь Лукашенко и объявленный им новый праздник ни в коем случае не являются «пощечиной» Польше, часть земель которой и были той самой «Западной Беларусью» до воссоединения с СССР.

«К трудящемуся большинству польского народа и в Советском Союзе, и в России всегда относились с уважением, — подчеркнул эксперт. — А я должен напомнить, что, согласно Рижскому миру, заключенному в марте 1921 года между Москвой и Варшавой, западные земли Белоруссии отошли к тогдашней Речи Посполитой, которая таким образом до 1939 года являла собой образцовую тюрьму народов».

Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

В этой «тюрьме», продолжил политолог, угнетались национальные меньшинства: при этом, если украинцев, евреев и немцев «польские пилсудчики» еще считали представителями отдельных народностей (но ограничивали их в правах), то белорусы вообще считались «оправославленными поляками».

«Такого народа в понимании Юзефа Пилсудского и его прихвостней якобы вообще не существовало, — заметил собеседник ФАН. — За использование же белорусского языка они преследовали его носителей крайне жестко. Культура белорусов выжигалась на новых польских землях каленым железом!»

По словам Соловейчика, «крах буржуазно-помещичьей Польши под ударами вермахта» и начавшийся вслед за этим 17 сентября 1939 года «освободительный поход Красной армии» означал для жителей восточных польских областей, в том числе и для белорусов, освобождение от национального и культурного гнета.

«Они смогли воссоединиться со своими братьями на территории Белорусской ССР и снова свободно пользоваться своим родным языком, — резюмировал политолог. — Так что праздник, объявленный Лукашенко, — вовсе не пустой звук для белорусов, это действительно День народного единства».

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов объяснил, что расскажет канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах про Украину.

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россия ссср белоруссия польша лукашенко
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