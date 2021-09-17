Выборы-2021 в Петербурге: горизбирком и наблюдатели отчитались о начале голосования

Медиацентр «Выборы-2021» начал работу в Санкт-Петербурге. Ровно в 11 часов началась пресс-конференция Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Глава горизбиркома Наталья Чечина поблагодарила журналистов за интерес к выборам и рассказала, что в Петербурге все избирательные участки открылись вовремя.

Всего, по ее словам, в Петербурге работает 1940 стационарных избирательных участков и 109 участков в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах (11 из них в «красных» зонах), в СИЗО, для лиц без определенного места жительства и так далее.

«Мы долго готовились к этим выборам, — подчеркнула Чечина. — Особо нужно отметить, что Центральная избирательная комиссия разработала новый порядок голосования, который значительно расширяет права граждан».

Глава горизбиркома напомнила о выгодах трехдневного голосования — не только удобство и доступность избирательного процесса, но и более высокая степень защиты от коронавирусной инфекции.

Чечина ответила на вопросы, связанные с очередями на некоторых участках, что как раз может провоцировать опасность заражения. Она отметила, что это недоработка в первую очередь на тех участках, где голосуют военнослужащие. Глава горизбиркома рассказала, что соответствующая работа для устранения этой проблемы была проведена, и подчеркнула, что таких ситуаций следует избегать.

Невские Новости /

Один из вопросов был связан с необходимым по требованию Роспотребнадзора регулярным проветриванием помещений для голосования. Глава горизбиркома уточнила, что ни членов УИК, ни наблюдателей во время проветривания никто не имеет права силой удалять с участков без решения суда.

Чечина также рассказала, что в Петербурге находится группа Центральной избирательной комиссии во главе с членом ЦИК Николаем Левичевым.

«Кроме того, в Петербург прибыла группа международных наблюдателей, в состав которой входят представители Франции, Греции, Узбекистана», — добавила она.

В настоящее время наблюдатели направились по участкам, никаких замечаний у них на данный момент нет.

«Что касается комиссии ЦИК, то Николай Владимирович Левичев сегодня посетил Центр общественного наблюдения за выборами, если будут замечания, будем их устранять», — отметила Чечина, отвечая на вопрос, не означает ли внимание Центризбиркома к Петербургу недовольство тем, как в Северной столице проходят выборы.

Был задан вопрос по поводу неких «подозрительных» людей в спортивной форме, замеченных на одном из участков. Чечина ответила, что граждан, открепившихся от своих участков, в этом году в Петербурге не так много. Одна из причин этого, что при откреплении человек теряет право голосовать за депутатов Законодательного собрания.

После пресс-конференции членов горизбиркома прошла встреча с журналистами представителей наблюдателей за выборами.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Вахмистров и член палаты Георгий Абелев рассказали о начале работы Общественного штаба по наблюдению за выборами и о работе наблюдателей на участках. Обсуждалась организация наблюдения, а также состоялось прямое включение из Центра общественного наблюдения за выборами. Было подчеркнуто, что выборы в целом проходят в нормальной здоровой обстановке.

«Почти как в советские времена, четко и здорово, разве что «Утро красит нежным цветом» из репродукторов не звучит», — пошутил Абелев.

Была также отмечена важность создания на участках нормальных условий для наблюдения, чтобы не было поводов устраивать «крики» и провоцировать недовольство граждан.

Медиацентр «Выборы-2021» будет работать все три дня, а после закрытия избирательных участков состоится мероприятие для журналистов «Ночь выборов» с подведением итогов.