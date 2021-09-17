Песков: США могут повлиять на выполнение Минских соглашений со стороны Киева

Москва, 17 сентября. США могут оказать существенное влияние на Украину, в том числе в вопросе выполнения Минских соглашений, однако не делают этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве полагают, что Соединенные Штаты имеют определенное влияние на то, что сегодня происходит в Киеве. И потому могли бы содействовать выполнению договоренностей, заключенных в Минске.

«С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было», — указал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также указал, что Кремль согласен с высказыванием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.