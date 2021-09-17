Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 14:03
13:59
Общество
Первая группа российских туристов прибыла на венесуэльский курортный остров Маргарита
13:59
Весь мир
Судан приветствовал решение Совета Безопасности по эфиопской ГЭС «Хидасэ»
13:59
Общество
Политолог Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
13:54
Спорт
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче лидеров футбольной М-лиги России
13:53
Политика
Губернатор Самарской области Азаров проголосовал на выборах в Госдуму
13:46
Политика
Максим Шугалей проголосовал в Выборгском районе Петербурга
13:45
Происшествия
Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции
13:45
Общество
Минтуризма Дагестана: Саудия обещает вскоре признать российскую вакцину от COVID-19
13:45
Экономика
Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более
13:42
Общество
Более 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса
Все новости

Песков: США могут повлиять на выполнение Минских соглашений со стороны Киева

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 12:41
Армия
Песков: США могут повлиять на выполнение Минских соглашений со стороны Киева
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 17 сентября. США могут оказать существенное влияние на Украину, в том числе в вопросе выполнения Минских соглашений, однако не делают этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве полагают, что Соединенные Штаты имеют определенное влияние на то, что сегодня происходит в Киеве. И потому могли бы содействовать выполнению договоренностей, заключенных в Минске.

«С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было», — указал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также указал, что Кремль согласен с высказыванием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков: США могут повлиять на выполнение Минских соглашений со стороны Киева
украина сша минские соглашения песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru